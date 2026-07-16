Messi iguala marca de Pelé em assistências nos jogos de mata-mata das Copas do Mundo

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Lionel Messi segue ampliando sua coleção de recordes na Copa do Mundo. Com a assistência distribuída na vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1, na semifinal, o camisa 10 alcançou uma marca que pertencia exclusivamente a Pelé desde o Mundial de 1970.



Segundo dados da Opta, Messi se tornou o primeiro jogador desde o Rei a somar quatro assistências em partidas de mata-mata de uma única edição da Copa do Mundo. Pelé havia atingido esse número na campanha do tricampeonato brasileiro, no México.



O argentino chega à decisão também como um dos principais garçons do torneio. Com quatro assistências, divide a segunda colocação no ranking da Copa ao lado de Bruno Guimarães (Brasil), Martin Ødegaard (Noruega) e Brahim Díaz (Marrocos). O líder é Michael Olise, da França, com cinco passes para gol, embora a seleção francesa já tenha sido eliminada.



Além das assistências, Messi também divide a artilharia do Mundial com Kylian Mbappé, ambos com oito gols. O argentino, porém, leva vantagem no critério de desempate por ter distribuído uma assistência a mais do que o atacante francês.

LISTA DE RECORDES SEGUE CRESCENDO

A campanha de Messi em 2026 amplia ainda mais uma trajetória repleta de marcas históricas em Copas do Mundo. O argentino já é o maior artilheiro da história do torneio, além de liderar o ranking de participações diretas em gols.



Entre outros feitos, também detém o recorde de maior sequência de partidas marcando em Copas, tornou-se o jogador mais velho a anotar um hat-trick na competição e é o atleta com mais gols marcados de fora da área em Mundiais.



Messi também integra o seleto grupo de jogadores que disputaram seis edições da Copa do Mundo, ao lado de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa.



Agora, diante da Espanha, o argentino terá a oportunidade de ampliar ainda mais sua coleção de recordes e tentar conduzir a Argentina ao bicampeonato consecutivo do Mundial.

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