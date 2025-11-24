A- A+

FUTEBOL Messi iguala recorde de Puskás em noite de gala e leva Inter Miami à final de Conferência Argentino chega a 404 assistências na carreira e soma 1.300 participações em gols aos 38 anos

Lionel Messi segue ampliando números que desafiam qualquer comparação. Na vitória do Inter Miami por 4 a 0 sobre o Cincinnati, fora de casa, na manhã desta segunda-feira, o argentino de 38 anos marcou um gol, deu três assistências e classificou o time de Javier Mascherano para a final da Conferência Leste da MLS.

Com as três assistências, Messi chegou a 404 na carreira, igualando o recorde do lendário húngaro Ferenc Puskás como o maior garçom da história do futebol profissional. Segundo dados da Opta, o camisa 10 soma agora 896 gols em 1.135 partidas, totalizando 1.300 participações diretas em gols.

Veja vídeo:

LIONEL MESSI WITH ANOTHER ASSIST! 2 ASSISTS + 1 GOAL NOW! THE GREATEST PLAYER OF ALL TIME!

pic.twitter.com/hJPxNZ9Hkf — TheScreenshotLad (@thescreenlad) November 23, 2025



A fase atual na MLS é dominante: são seis gols e três assistências em quatro jogos nesta pós-temporada. Caso mantenha o ritmo, Messi pode alcançar ainda nesta temporada a marca de 900 gols na carreira. O Inter Miami encara o New York City FC na decisão do Leste e, se avançar, disputa a MLS Cup contra o campeão da Conferência Oeste.





Mesmo sem Luis Suárez, suspenso, o Inter Miami teve atuação convincente. Messi deu assistências para Matteo Silvetti e duas vezes para Tadeo Allende. O próprio Silvetti, de 19 anos, retribuiu e serviu o argentino no gol marcado aos 19 minutos — o jovem não era nascido quando Messi estreou pelo Barcelona, em 2004.

A temporada já é marcante: Messi terminou a liga como Chuteira de Ouro, com 29 gols e 13 assistências em 28 jogos.

Veja também