Futebol Internacional Messi se torna o jogador com mais contribuições para gol na história do Inter Miami Mesmo com derrota para o Toronto, argentino alcança marca de 44 participações diretas em apenas 29 jogos na MLS

Um chute certeiro de Lionel Messi não foi suficiente para evitar a derrota do Inter Miami diante do Toronto, em duelo que custou à equipe a liderança da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), neste domingo (6). Ainda assim, a marca teve peso histórico: o craque argentino se tornou o jogador com mais participações em gols na história do clube.

Messi, aos 37 anos, chegou à marca de 44 contribuições diretas — somando gols e assistências — em apenas 29 partidas disputadas pela MLS, superando o recorde do compatriota Gonzalo Higuaín, que acumulou 43 em 67 jogos entre 2020 e 2022. O feito ganha ainda mais brilho pelo número reduzido de jogos necessários para atingir a marca: 38 partidas a menos que Higuaín.

GO LA ZO DE LEO MESSI pic.twitter.com/GJMqCLqOwe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2025

Nesta temporada, o argentino já soma seis gols e duas assistências em oito partidas disputadas em todas as competições pelo Inter Miami. O camisa 10 desembarcou na Flórida em julho de 2023, após o fim do contrato com o Paris Saint-Germain.

Sua chegada foi cercada por grande expectativa e marcou um divisor de águas para o futebol nos Estados Unidos. Em sua estreia, no dia 21 daquele mês, marcou um gol de falta nos acréscimos contra o Cruz Azul, pela Leagues Cup.

