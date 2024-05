A- A+

FUTEBOL Messi joga? Onde será? Qual o grupo do Brasil? Veja perguntas e respostas sobre a Copa América 2024 Torneio acontecerá entre os dias 20 de junho a 14 de julho

Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Junior vai convocar a seleção brasileira para a disputa da Copa América 2024. A competição deve ser a mais acirrada dos últimos anos, já que conta com a Argentina, atual campeã do mundo, o Brasil com um novo comandante, a Colômbia em grande fase e o Uruguai, segundo colocado das Eliminatórias, mas que chega cheio de moral para buscar mais um título.

Para ficar por dentro de todas as informações sobre a Copa América 2024, o Globo traz uma lista de perguntas e respostas sobre a competição sul-americana. Veja!

Onde e quando será disputada a Copa América 2024?

A edição deste ano será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 20 de junho a 14 de julho.

Quem é o atual campeão da Copa América?

Na última edição, realizada no Brasil em 2021, a Argentina ficou com o título ao vencer a seleção brasileira por 1 a 0 na final no Maracanã.

Quais são os maiores campeões da Copa América?

Argentina e Uruguai são os maiores vencedores da competição, com 15 títulos cada. O Brasil é o terceiro maior campeão, com 9 taças.

Quais são os estádios da Copa América?

A Copa América 2024 terá 14 estádios para receber os jogos da competição:

Allegiant Stadium: Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium: Arlington, Texas

Bank of America Stadium: Charlotte, Carolina do Norte

Children’s Mercy Park: Kansas City, Kansas

Exploria Stadium: Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium: Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium: Miami Gardens, Flórida

Levi’s Stadium: Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium: Atlanta, Georgia

MetLife Stadium: East Rutherford, Nova Jersey

NRG Stadium: Houston, Texas

Q2 Stadium: Austin, Texas

SoFi Stadium: Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium: Glendale, Arizona

Quais são as seleções participantes da Copa América 2024?

A edição 2024 da Copa América contará com 16 seleções, sendo 10 da CONMEBOL e mais 6 países da CONCACAF. Veja a lista:

Argentina

Bolívia

Brasil

Canadá

Chile

Colômbia

Costa Rica

Estados Unidos

Equador

Jamaica

México

Panamá

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

Qual é o grupo do Brasil na Copa América 2024?

O Brasil está no Grupo D da Copa América, ao lado de Colômbia, Costa Rica e Paraguai.



Quando são os jogos do Brasil na Copa América 2024?

Brasil x Costa Rica, 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, na Califórnia;

Paraguai x Brasil, 28 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas;

Brasil x Colômbia, 2 de julho, às 22h (horário de Brasília), no Levi’s Stadium: na Califórnia.

Messi vai disputar a Copa América 2024?

A tendência é que Messi seja, sim, convocado para a disputa da Copa América 2024. O argentino vive grande fase no futebol dos Estados Unidos, onde defende as cores do Inter Miami, e provavelmente será o grande destaque da seleção argentina na competição.

Onde assistir à Copa América 2024?

Os jogos da Copa América 2024 serão transmitidos no Brasil pela TV Globo e pelo Sportv. A Globo, na tv aberta, vai exibir todos os jogos da seleção brasileira e a fase final da competição, enquanto o Sportv, na tv por assinatura, vai exibir todos os jogos da competição na íntegra.

