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FUTEBOL Messi jogou a Copa do Mundo enquanto pai estava internado e chegou a se emocionar na estreia Jorge morreu na última sexta-feira aos 68 anos na Argentina

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, estava internado em Rosário, na Argentina, enfrentando um complexo quadro de saúde, enquanto o filho disputava a Copa do Mundo. Com a situação delicada na família, o craque chegou a se emocionar e chorou após fazer três gols na estreia contra a Argélia. Jorge, porém, não resistiu e morreu na última sexta-feira, aos 68 anos. A causa da morte não foi divulgada.

As lágrimas de Lionel Messi após o hat-trick chamaram a atenção. Somente depois da partida que soube-se que a emoção do atacante foi em relação ao momento delicado que seu pai enfrentava.

— Honestamente, é algo completamente alheio ao esporte. Foram dias difíceis, complicados — afirmou Messi.





Na ocasião, no dia 18 de junho, a família divulgou um documento informando que Jorge Messi recebia um acompanhamento especializado e apresentava "uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual".

Diante do estado de saúde do pai, Messi permaneceu contido na concentração da seleção, convivendo com um problema que já vinha enfrentando havia algum tempo e manteve a situação em sigilo. Segundo o jornal argentino Olé, companheiros do elenco e a comissão técnica estiveram preocupados com o camisa 10 e inclusive insistiam para que ele pegasse um voo particular de volta a Rosário, passasse um tempo com o pai e depois retornasse à seleção. Mas, no fim, ele permaneceu junto da seleção e chegou até a final da Copa, quando foi derrotado pela Espanha.

Jorge Messi era uma das pessoas mais próximas do camisa 10. Além de pai, ele atua há anos como agente e gestor de negócios do jogador, acompanhando de perto a carreira esportiva e o império comercial construído pelo argentino fora dos gramados.

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