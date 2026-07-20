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COPA DO MUNDO

Messi lamenta vice da Argentina: "A dor é imensa e vai demorar para esta ferida cicatrizar"

O astro de 39 aos deve ter se despedido da seleção nacional na final contra os espanhóis

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Lionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do MundoLionel Messi após receber sua medalha de prata na Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis/AFP

Messi não imaginava um último ato doloroso com a seleção da Argentina. Depois de emocionar a todos com garra e lágrimas de felicidade ao longo dos triunfos na Copa do Mundo, terminar com o vice-campeonato após 1 a 0 para a Espanha foi um enorme baque ao astro. O camisa 10 quebrou o silêncio nesta segunda-feira e não escondeu sua frustração.

"A dor é imensa e vai demorar para esta ferida cicatrizar", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram. Apesar de lamentar a derrota na decisão, em apresentação bem abaixo do esperado da Argentina, então atual campeã, Messi destacou a campanha albiceleste na competição.

"Mas, também guardo com carinho todas as coisas boas... As partidas que viramos com muita garra, momentos que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro, que junto com o trabalho árduo e o esforço deste grupo, nos colocou mais uma vez entre os melhores do mundo", seguiu, orgulhoso.

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"É difícil apreciar plenamente nossa conquista agora, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo", destacou o astro de 39 aos, que deve ter se despedido da seleção nacional na final com os espanhóis.

"Agradeço de coração por cada saudação e por cada mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos", agradeceu

Como grande esportista, Messi fez questão de parabenizar os vencedores. "Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do campeonato", terminou. Sua grandeza já havia sido demonstrada no estádio, no domingo, quando se levantou do gramado após desabar de tristeza, para parabenizar o jovem Lamine Yamal, do Barcelona, onde fez história, pela conquista.

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