Futebol Messi leva o prêmio The Best de melhor jogador do mundo de 2022 Argentino superou Mbappé e Benzema para levar a premiação pela sétima vez

Lionel Messi é o melhor jogador do mundo de 2022. Em cerimônia realizada em Paris,nesta segunda-feira (27), pela sétima vez, o astro argentino conquistou o prêmio The Best da Fifa. O camisa 10 superou o companheiro de PSG Kylian Mbappé e Karim Benzema, do Real Madrid.

