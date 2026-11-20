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REMUNERAÇÃO Messi, Lewandowski e Griezmann lideram lista dos maiores salários da MLS; veja valores O levantamento também aponta o crescimento dos investimentos na competição

Lionel Messi segue isolado no topo da lista dos jogadores mais bem pagos da Major League Soccer (MLS).

A associação de jogadores da liga norte-americana divulgou a atualização dos salários e o argentino do Inter Miami aparece na primeira colocação, com remuneração garantida de US$ 28,33 milhões por temporada, aproximadamente R$ 151 milhões na conversão direta.

O valor representa um aumento expressivo em relação ao levantamento anterior, quando Messi aparecia com US$ 20,45 milhões em remuneração garantida.

Seu salário-base é de US$ 25 milhões, enquanto o restante corresponde a outros componentes previstos no contrato. O camisa 10 tem vínculo com o Inter Miami até 2028.

A distância para os demais jogadores também chama a atenção. Robert Lewandowski, contratado pelo Chicago Fire após deixar o Barcelona, aparece na segunda colocação, com US$ 19,51 milhões por temporada.

Na sequência está Antoine Griezmann, do Orlando City, com US$ 13,94 milhões.

Son Heung-min, do Los Angeles FC, recebe US$ 11,15 milhões, enquanto Breel Embolo, do Atlanta United, completa os cinco primeiros, com US$ 10,81 milhões.

A diferença financeira de Messi fica ainda mais evidente quando comparada aos gastos das equipes.

A remuneração garantida do argentino supera a folha salarial completa de 25 dos outros 29 clubes da MLS.

O Inter Miami, justamente por contar com o craque e outras estrelas, lidera os gastos com jogadores, com US$ 59,37 milhões.

O Chicago Fire aparece na segunda posição, com US$ 41,29 milhões.

O levantamento também aponta o crescimento dos investimentos na competição. A remuneração garantida média chegou a US$ 746.936 por jogador, alta de 18% em relação a outubro de 2025.

Além disso, 150 atletas recebem pelo menos US$ 1 milhão por temporada, um indicativo da expansão financeira da liga e de sua capacidade de atrair nomes conhecidos do futebol internacional.

Os maiores salários da MLS:

Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28,33 milhões por temporada (cerca de R$ 151 milhões).

Robert Lewandowski (Chicago Fire): US$ 19,51 milhões (cerca de R$ 104 milhões).

Antoine Griezmann (Orlando City): US$ 13,94 milhões (cerca de R$ 74 milhões).

Son Heung-min (Los Angeles FC): US$ 11,15 milhões (cerca de R$ 59 milhões).

Breel Embolo (Atlanta United): US$ 10,81 milhões (cerca de R$ 57,7 milhões).

*Os valores correspondem à remuneração garantida anual, que considera salário e outros componentes contratuais, mas não necessariamente inclui bônus por desempenho ou receitas comerciais externas.

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