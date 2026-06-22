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Copa do Mundo Messi marca contra a Áustria e se isola como maior artilheiro da história das Copas Camisa 10 chegou a perder um pênalti no início da partida

O astro argentino Lionel Messi se isolou como maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao abrir o placar para a ‘Albiceleste’ contra a Áustria nesta segunda-feira (22).

Com 17 gols, Messi, que disputa seu sexto Mundial, agora é um gol à frente do alemão Miroslav Klose. Ele já havia igualado a marca do ex-atacante alemão na semana passada, com um hat-trick contra a Argélia na estreia dos atuais campeões mundiais no torneio.

Ronaldo Fenômeno é o terceiro da lista com 15 gols, seguido pelo francês Kylian Mbappé, que disputa sua terceira Copa do Mundo, e pelo alemão Gerd Müller (14 gols).

Em Arlington, perto de Dallas, o camisa 10 argentino aumentou sua contagem com um chute colocado de pé esquerdo, aproveitando um passe rasteiro de Facundo Medina com corta-luz de Thiago Almada.

Messi, que está disputando sua sexta Copa do Mundo (após 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), faz contra a Áustria seu 28º jogo no torneio, um outro recorde.

No início da partida, ele desperdiçou um pênalti marcado a favor da Argentina após revisão do VAR.

Excluindo disputas de pênaltis, esta foi a terceira vitória máxima perdida por ele em sete tentativas nas Copas do Mundo, de acordo com a empresa de estatísticas Opta.

Maiores artilheiros da história da Copa do Mundo:

. *Lionel Messi (ARG/17 gols em 28 jogos, da edição de 2006 até hoje)

. Miroslav Klose (ALE/16 gols em 24 jogos, de 2002 a 2014)

. Ronaldo (BRA/15 gols em 19 jogos, de 1998 a 2006)

. Gerd Müller (ALE/14 gols em 13 jogos, em 1970 e 1974)

. *Kylian Mbappé (FRA/14 gols em 15 jogos, de 2018 até hoje)

. Just Fontaine (FRA/13 gols em 6 jogos, na edição de 1958)

. Pelé (BRA/12 gols em 14 jogos, de 1958 a 1970)

. Jürgen Klinsmann (ALE/11 gols em 17 jogos, de 1990 a 1998)

. Sandor Kocsis (HUN/11 gols em 5 jogos, na edição de 1954)

. Gabriel Batistuta (ARG/10 gols em 12 jogos, de 1994 a 2002)

. *Harry Kane (ING/10 gols em 12 jogos, de 2018 até hoje)

...

. *Cristiano Ronaldo (POR/8 gols em 23 jogos, de 2006 até hoje)

*Jogadores em atividade

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