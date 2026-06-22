Messi marca dois sobre a Áustria, quebra recorde e garante Argentina no mata-mata da Copa do Mundo
Camisa 10 marcou os cinco gols dos argentinos até aqui no Mundial
Em dia de recorde batido por Lionel Messi, a Argentina garantiu vaga na próxima fase da Copa do Mundo. com dois gols do atleta de 38 anos, os hermanos venceram a Áustria por 2x0, pelo Grupo J. O resultado levou os atuais campeões aos seis pontos, três a mais que os adversários desta segunda-feira (22). No sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni encerra a fase de grupos contra a Jordânia, às 23h (de Brasília).
O jogo
Se tem jogo da Argentina, tem gol de Lionel Messi. O craque entrou em campo com a possibilidade de ultrapassar o alemão Miroslav Klose e se tornar, de forma isolada, o maior artilheiro da história dos Mundiais. O roteiro até parecia ser um pouco cruel com o camisa 10. Aos oito minutos, o astro teve a chance de balançar as redes, após pênalti sofrido por Lautaro Martínez. Com direito a paradinha, no entanto, Messi mandou para fora.
A cobrança desperdiçada pelo argentino deu ânimo aos austríacos, que passou a incomodar a zaga hermana, mas sem qualquer tipo de eficácia. Do lado sul-americano, todo lance de perigo tinha Messi como autor principal.
Aos 30 minutos, o jogador do Inter Miami aproveitou rebote de tentativa de Enzo Fernández e foi cortado por Alaba. Sete minutos depois, porém, a história foi escrita. No "estilo Messi", o craque recebeu livre na entrada da área e bateu no contrapé do goleiro Alexander Schlager para marcar seu 17º gol em Copas.
Correndo atrás do prejuízo, a Áustria foi quem mais tomou iniciativa ao longo da segunda etapa. Logo aos nove minutos, Sabitzer cobrou falta buscando o ângulo esquerdo de Dibu Martínez, mas parou em boa defesa do goleiro argentino. A primeira boa tentativa dos sul-americanos ocorreu aos 27 minutos. Nico González, de cabeça, mandou para fora.
Bem postada, a zaga do time de Lionel Scaloni evitava qualquer tentativa de penetração por parte dos austríacos e por pouco não ampliou o placar, em rápido contra-ataque, aos 40 minutos. Nico González recebeu grande lançamento, invadiu a área, mas foi bloqueado no momento de finalizar.
Nos acréscimos, quis o destino que Messi decretasse mais uma vitória a favor de sua seleção. O camisa 10 acionou Julián Álvarez na esquerda, o atacante parou no goleiro e na sequência do lance Paredes devolveu para o ídolo. Em duas tentativas, Messi decretou o resultado positivo e chegou ao 18º gol em Copas.