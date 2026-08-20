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Futebol Internacional Messi marca um gol pela primeira vez desde o falecimento de seu pai Inter Miami empatou em 2 a 2 nessa quarta-feira (19) contra o Philadelphia Union com um gol do craque argentino

O Inter Miami empatou em 2 a 2 nesta quarta-feira (19) contra o Philadelphia Union, em uma rodada de meio de semana da MLS na qual Lionel Messi marcou seu primeiro gol desde a morte de seu pai.

O craque argentino colocou o time em vantagem (2 a 1) aos 26 minutos, com um drible espetacular no defensor Kai Wagner e um chute potente de pé esquerdo no canto oposto.

Após uma comemoração contida com os companheiros, na qual esboçou um breve sorriso, o capitão do Inter apontou para o céu da Filadélfia.

Dos pés de Messi também saiu o primeiro gol do Inter, que havia sido marcado apenas cinco minutos antes. O radar de 'La Pulga' detectou uma arrancada pela esquerda do uruguaio Luis Suárez, que ajeitou de cabeça para a finalização à queima-roupa do jovem ponta americano Daniel Pinter.

Os donos da casa garantiram um ponto graças aos gols dos americanos Indiana Vassilev, aos 11 minutos, e Neil Pierre, aos 58.

Messi, de 39 anos, assumiu a vice-liderança da artilharia da liga norte-americana (MLS) com 13 gols, ficando a apenas um do croata Peter Musa (FC Dallas).

O líder do Miami não havia balançado as redes nas duas partidas disputadas desde o seu retorno da Argentina, após o falecimento de seu pai, Jorge Messi, em 8 de agosto.

Enganchá y pateá, capitán. ‍ pic.twitter.com/dkiuZ6HDYG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2026

Nesses dois jogos, o Inter sofreu uma derrota por 3 a 2 para o León, do México, resultado que causou sua eliminação da Leagues Cup, e outra por 4 a 1 para o Nashville, no sábado, partida em que Messi desperdiçou um pênalti.

Ao todo, o Miami acumula quatro jogos sem vencer e está a sete pontos do Nashville, líder da Conferência Leste, que derrotou o Red Bull New York por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela vigésima rodada da MLS.

Em outra das primeiras partidas da rodada, o chileno Alexis Sánchez estreou pelo Montreal na vitória por 2 a 1, fora de casa, sobre o Columbus Crew.

O ex-atacante do Barcelona e da Inter de Milão entrou em campo aos 79 minutos, logo após sua equipe marcar o segundo gol.

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