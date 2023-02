A- A+

The Best Messi, Mbappé e Benzema; confira os números dos finalistas do Fifa The Best O período analisado pela entidade máxima do futebol equivale do dai 8 de agosto de 2021 até 18 de dezembro de 2022

Com disputa acirrada entre três grandes jogadores, a Fifa vai entregar o prêmio The Best para o melhor do mundo. Confira os números e conquistas que credenciam Messi, Mbappé e Benzema ao topo do futebol mundial.

Vale lembrar que Benzema já ganhou a Bola de Ouro em referência à última temporada. A premiação da revista France Football não levou em consideração a Copa do Mundo, grande trunfo de Messi.

Por causa do Mundial do Catar, a Fifa estendeu o período de análise para esta edição do The Best. O recorte é entre 8 de agosto de 2021 até 18 de dezembro de 2022.

Nesse período, Messi fez 74 jogos e marcou 45 gols, além de contribuir com 34 assistências. Isso resulta numa média de 1,06 participação em gol por jogo. Seus títulos foram o Campeonato Francês e Supercopa da França, pelo PSG, e Finalíssima e Copa do Mundo pela Argentina.

Companheiro de clube de Lionel, o atacante Kylian Mbappé é o artilheiro do recorte. Em 83 jogos, foram 77 gols marcados e 32 assistências. A média é de 1,3 participação em gol por jogo. Os títulos foram o Campeonato Francês, pelo PSG, e a Liga das Nações pela França.

O também francês Karim Benzema entrou em campo 69 vezes e marcou 57 gols e distribuiu 18 assistências. A média de participação em gol por jogo foi de 1,08. Suas conquistas foram: Liga das Nações (França), Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Uefa e Supercopa da Espanha (Real Madrid.

Apesar de números inferiores na questão de gols, Messi é considerado favorito pela conquista da Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador da competição e o seu concorrente Mbappé ficou com a artilharia. Benzema, por lesão, não conseguiu disputar o Mundial do Catar.

A decisão da Fifa é baseada numa votação mista. Quatro grupos participam da escolha: jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, por meio de votação na internet. O peso de cada um dos blocos é de 25%.

Confira os números dos finalistas do The Best:

Messi

Jogos: 74

Gols: 45

Assistências: 34

Títulos: Campeonato Francês 2021/22, Finalíssima 2022, Supercopa da França 2022 e Copa do Mundo 2022.

Mbappé:

Jogos: 83

Gols: 77

Assistências: 32

Títulos: Liga das Nações 2020/21 e Campeonato Francês 2021/22.

Benzema:

Jogos: 69

Gols: 57

Assistências: 18

Títulos: Liga das Nações 2020/21; Supercopa da Espanha 2021/22; Campeonato Espanhol 2021/22; Liga dos Campeões 2021/22 e Supercopa da Uefa 2022.

