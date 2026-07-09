Messi, Mbappé, Haaland e Kane: quartas de final da Copa acirram disputa insana pela artilharia

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As quartas de final da Copa do Mundo, que começam nesta quinta-feira, 9, prometem acirrar a intensa disputa pela artilharia do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Os quatro principais goleadores até o momento seguem vivos na competição.



O craque argentino Lionel Messi lidera a disputa da artilharia, com oito gols. O jogador tem feito um grande Mundial, sendo que balançou as redes em todos os jogos do time sul-americano: contra Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde e Egito.



Messi já chegou a 21 gols na história da Copa do Mundo, tornando-se de forma isolada o maior artilheiro em Mundiais. A Argentina jogará pelas quartas de final no sábado, quando desafia a Suíça.





Na atual edição da Copa, Mbappé e Haaland estão empatados na segunda posição da lista de artilharia, com sete gols cada. O atacante francês, que soma 19 gols em Mundiais, pode aumentar a marca já nesta quinta-feira, 9, quando a equipe francesa abre a fase de quartas de final diante do Marrocos.



Erling Haaland, algoz do Brasil ao marcar os dois gols da Noruega no triunfo por 2 a 1, nas oitavas de final, volta a campo no sábado, quando o time nórdico pega a Inglaterra.



Por falar na seleção inglesa, Harry Kane também está na disputa pela artilharia da Copa do Mundo. O atacante tem sido decisivo na competição, fundamental para a campanha da Inglaterra até aqui. Harry Kane tem seis gols marcados, ocupando o quarto posto na lista de artilheiros. Para se ter uma ideia da disputa insana nesse Mundial, Kane foi o artilheiro da Copa de 2018, quando marcou os mesmos seis gols da atual edição.



A Copa de 2026 tem mostrado uma corrida absolutamente intensa pela artilharia. No Mundial de 2022, no Catar, Mbappé e Messi polarizaram a briga, sendo que o francês ficou no primeiro posto, com oito gols. Messi acabou em segundo, com sete gols, mas comemorou o título mundial com a Argentina.

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