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FUTEBOL Messi merece se despedir "como quiser", diz Scaloni O craque só entrará em campo no dia 6 de outubro, em amistoso no Monumental contra Benin

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse nesta quinta-feira (24) que o capitão Lionel Messi tem a oportunidade de "se despedir como quiser" no amistoso contra o Benin, no dia 6 de outubro, em Buenos Aires.

O astro de 39 anos encerrará sua trajetória de pouco mais de 20 anos com a "Albiceleste" nesse amistoso no estádio Monumental, casa do River Plate.

Messi irá se despedir três meses depois da derrota da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, mas como campeão mundial em 2022 e maior artilheiro da história da seleção (125 gols).

"Vai ser difícil não chorar nesse dia. É um privilégio poder estar lá", disse Scaloni, que evitou se pronunciar sobre sua continuidade no cargo. Seu contrato vai até 31 de dezembro.

"Sobre mim, não há novidades", afirmou. "Ainda não falei com [Claudio] Tapia", acrescentou o treinador, ao mencionar uma conversa pendente com o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA).

"Existe a vontade de estar aqui, mas há muitos aspectos a discutir", explicou.

Scaloni falou com a imprensa após um treino em Ezeiza, na periferia de Buenos Aires, onde a seleção argentina se prepara para os três amistosos que vai disputar nesta data Fifa.

A vice-campeã mundial vai enfrentar a Bolívia na quarta-feira que vem em Córdoba, antes de voltar à capital para os jogos contra Burkina Faso (3 de outubro) e Benin, ambos no estádio Monumental.

O treinador convocou jovens promessas em uma aparente etapa de renovação da equipe, embora tenha descartado que isso seja um indício de sua continuidade.

"É o que qualquer técnico faria. O Mundial terminou e acreditamos que é um ótimo momento para mudanças", disse Scaloni.

Messi vai participar somente do jogo contra o Benin e ainda não se juntou ao grupo que já está treinando.

Sobre a convocação do camisa 10, Scaloni destacou que deu sua contribuição para que houvesse um último jogo diante da torcida argentina.

"Quero estar na despedida dele e, como não sei se estarei presente mais adiante, fizemos força para que ele possa participar desta partida", afirmou.

O treinador também considerou que Messi merece ganhar sua nona Bola de Ouro, após ser novamente indicado ao prêmio que reconhece o melhor jogador do mundo.

"Se é para o melhor jogador...", respondeu Scaloni. "Não acho que ele esteja muito preocupado com outra coisa além de estar agora como os seus".

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