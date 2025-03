Messi não é convocado pela Argentina e não enfrenta o Brasil nas Eliminatórias

A- A+

O craque argentino Lionel Messi não foi convocado pela Argentina para os jogos das próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Uruguai e Brasil. O camisa 10 estava na pré-lista de Lionel Scaloni, mas acabou ficando de fora da convocação final após sentir uma lesão no último jogo do Inter Miami.

Outra baixa na seleção argentina é Paulo Dybala, que também se lesionou na vitória da Roma sobre o Cagliari, no último domingo, e ficará pelo menos um mês afastado dos gramados.





Lionel Messi teve uma lesão no adutor no último jogo do Inter Miami, contra o Atlanta United, pela Major League Soccer (MLS). Para evitar que o problema físico se agrave e se transforme em uma ruptura, o craque argentino permanecerá se recuperando nos Estados Unidos e não estará à disposição de Lionel Scaloni.

No confronto contra o Atlanta United, ontem, o camisa 10 reencontrou o caminho das redes e fez um golaço que semelhança da jogada com a "pintura" no confronto entre Barcelona e Bayern de Munique, pela Champions de League de 2015.

