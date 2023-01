A- A+

Futebol Internacional Com Messi e Neymar, mas sem Mbappé, PSG recebe Angers na Ligue 1; veja escalações e onde assistir O duelo desta quarta (11) será o primeiro do craque argentino como campeão mundial

Após ser derrotado para o Lens, o PSG volta a campo na Ligue 1 nesta quarta-feira (11), às 17h, no Parc des Princes, contra o Angers.

O duelo marca o retorno de Lionel Messi. Essa será a primeira partida do argentino como campeão mundial. Outro astro relacionado foi o brasileiro Neymar, que cumpriu suspensão na última partida.

Do trio badalado, o atacante Mbappé segue de fora. Ele recebeu uma semana de folga após a derrota para o Lens, assim como o lateral-direito Hakimi.

O Angers é o lanterna do Campeonato Francês, com apenas oito pontos. O elenco da equipe tem dois destaques da seleção de Marrocos, que foi a sensação da última Copa do Mundo com uma campanha histórica. O volante Ounahi é dúvida, enquanto o atacante Boufal pode jogar.

Prováveis escalações:

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat; Vitinha, Pereira, Ruiz; Messi, Neymar, Ekitike. Técnico: Galtier.

Angers: Bernardoni; Bamba, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Bentaleb; El Melali, Hunou, Boufal; Sima. Técnico: Abdelaziz Bouhazama.

Onde assistir: Star +

