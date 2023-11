Messi ou Maradona? Papa Francisco escolhe Pelé ao ser questionado sobre jogador preferido

A- A+

Maradona ou Messi? "Eu acrescentaria um terceiro, Pelé." Foi assim que o Papa Francisco respondeu quando o diretor do TG1, o noticiário do canal de televisão italiano RAI1, Gian Marco Chiocci, perguntou sobre sua preferência entre as duas estrelas argentinas. Em seguida, o pontífice acrescentou:

"Eu colocaria um terceiro, Pelé. Maradona foi um grande jogador. Mas como homem ele falhou (...) Messi, por sua vez, é muito correto, um cavalheiro. Para mim, desses três, o grande é o Pelé. Um homem de coração único", disse Jorge Mario Bergoglio, ao final da entrevista.

"Falei com o Pelé, conheci ele uma vez num avião quando estava em Buenos Aires, conversamos. Um homem de tanta humanidade. Todos os três são ótimos. Cada um com sua especialidade. Messi está bem no momento. E Pelé foi bom”.

Francisco concedeu uma entrevista exclusiva à rede italiana na qual abordou diversos temas, desde a situação no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia, passando pela questão dos imigrantes e das mudanças climáticas.

Mas Francisco teve espaço para falar de temas mais leves. Entre eles, o futebol. O Pontífice respondeu à pergunta “Quem você prefere entre Maradona e Messi?”, após a Bola de Ouro conquistada pelo jogador do Inter Miami.

Veja também

Futebol Justiça não concede liminar e Aluísio segue com candidatura impugnada na eleição do Náutico