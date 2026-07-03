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COPA DO MUNDO Messi pede ajustes na Argentina após angústia contra Cabo Verde: "Achamos que seria tranquilo" Ao abrir o marcador aos 28 minutos, Messi confiava que a obrigação de Cabo Verde abandonar a defesa

Eleito o melhor em campo na sofrida e dramática vitória sobre Cabo Verde, por 3 a 2, na prorrogação, em Miami Gardens, o astro Messi foi bastante sincero após o jogo ao admitir que a Argentina imaginava um compromisso menos complicado. O camisa 10, com participações diretas nos três gols, cobrou ajustes para a continuidade da Copa do Mundo, na qual encara o Egito, terça-feira, nas oitavas de final.

Ao abrir o marcador aos 28 minutos, Messi confiava que a obrigação de Cabo Verde abandonar a defesa traria mais espaços e facilitaria a vida da Argentina nas transições em velocidade e nos contragolpes. Mas nada deu certo em sua visão.

"Um jogo muito duro", reconheceu. "Eles foram bem contra Espanha, Uruguai, mas pensávamos em jogar bem e demoramos para encontrar nosso jogo. A gente achou que seria tranquilo e deu tudo errado", destacou o astro, com um galo na testa sofrido no complicado embate.

"A gente acabou colocado para trás, não conseguimos pressionar. Eles nos machucaram com suas armas", seguiu, elogiando a apresentação de Cabo Verde. "Estávamos muito espaçados entre quem descia, descoordenado e eles sempre com um a mais na marcação, por isso não tinha a bola, a gente não conseguia pressionar bem", seguiu.





"Isso é mata-mata, ninguém dá nada de graça. A gente sempre fala das seleções de nomes, mas sabia que ia ser muito complicado e esse Mundial vem mostrando que todas as partidas serão dificílimas."

Nada de menosprezar a Argentina, contudo, apesar de cobrar melhoras. "Sempre queremos fazer coisas grandes, buscar resultados... Agora é descansar e tentar tirar coisas positivas desse jogo, corrigir as coisas erradas que fizermos porque hoje foram muitas coisas complicadas que fizemos", admitiu.

Na visão de Messi, o sucesso veio pelo espírito de luta. "A gente sempre vai competir até o ultimo minuto. Hoje teve a importância da bola parada, e temos bons cabeceadores, não só o Cuti (Romero), tem Mac Allister e outros e pudemos aproveitar (dois gols saíram em cruzamentos). Importante estar forte nesse quesito na defensiva e na ofensiva, e estamos trabalhando. Hoje a seleção demonstrou estar bem nisso."

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