Protesto Messi protesta após vitória pelas Eliminatórias: "Repressão contra argentinos no Brasil" O camisa dez argentino deixou o campo antes do início da partida por causa das confusões que aconteceram nas arquibancadas

Apagado em campo, o craque argentino Lionel Messi teve uma participação ativa na noite da última terça-feira (21), no Maracanã. No momento em que acontecia uma confusão entre os torcedores argentinos e agentes de segurança, o capitão da seleção retirou a equipe de campo. Em sua rede social, Messi protestou contra a "repressão contra argentinos no Brasil".

"Esse time continua fazendo história. Grande vitória no Maracanã, embora fique marcada pela repressão contra os argentinos mais uma vez no Brasil. Isso não pode ser tolerado, é loucura e tem que acabar já", escreveu Messi, em publicação no Instagram.

Ao final da partida, o camisa dez argentino concedeu entrevista à transmissão televisiva no final da partida. Messi explicou a saída de campo antes do início da partida.

"Fomos para o vestiário porque era a forma de tudo se acalmar um pouco. Fomos ver como estavam os familiares e as pessoas próximas. E aí voltamos", disse.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-americanas com 15 pontos em seis partidas disputadas. O Brasil ocupa a sexta posição com apenas sete pontos.

