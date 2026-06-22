Messi 'queria mais' em vitória da Argentina, mesmo com recorde absoluto na Copa

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Teria como ser melhor a segunda-feira, 22, de Lionel Messi? O craque marcou duas vezes na vitória contra a Áustria pelo Grupo J na Copa do Mundo de 2026, se isolou como o maior artilheiro da história da competição e classificou sua seleção ao mata-mata. Para ele, porém, poderiam ter sido mais gols.



O atacante balançou as redes pela primeira vez aos 37 minutos da etapa inicial, mas teve a chance bem antes, logo aos seis, quando Posch cometeu pênalti em Lautaro Martínez. A torcida no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), foi à loucura na expectativa de ver o gol histórico, mas ele perdeu. Logicamente, isso não estragou o dia.



"Teve o pênalti, em que eu poderia ter feito mais um e talvez poderia fazer outros gols, nunca se sabe, mas fico feliz com o resultado e a participação da equipe", disse Messi em entrevista após o jogo. O resultado e a atuação da equipe 'ofuscaram' os momentos altos e baixos. "Está espetacular (o começo na Copa)", afirmou.





Apesar da vitória por dois gols de diferença, a Argentina não teve vida fácil contra a Áustria. A posse de bola ao fim da partida ficou parecida (54% x 46%) e os sul-americanos finalizaram mais vezes, mas nada de 'massacre' (12 x 6).



Para Messi, o equilíbrio resume o que é a Copa do Mundo, em que não existe tarefa fácil. "Foi uma vitória importantíssima, dura, trabalhada e que acredito que nos dá tranquilidade para o vem pela frente. Essa é a Copa, tudo é sempre igual e intenso", analisou o craque.



A Argentina se junta a Estados Unidos, México e Alemanha como as seleções classificadas com antecedência ao mata-mata. Se a Argélia bater a Jordânia à 00h de terça-feira, 23, a equipe de Lionel Scaloni garante também o primeiro lugar da chave.

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