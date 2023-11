Messi reedita parceria com Aguero e se torna sócio de empresa de eSports

A- A+

Sem compromissos pelo Inter Miami até fevereiro, Messi encontrou uma nova empreitada para ocupar o tempo. Ele agora é sócio da KRÜ eSports, empresa do colega da seleção argentina e amigo Sérgio Aguero, que fomenta equipes de jogos online.

O anúncio foi feito pelo próprio Aguero nas redes sociais. No X (ex-Twitter), ele publicou um vídeo intitulado "Agora somos dois" e deu mais detalhes sobre a parceria:

— As negociações continuaram e uma coisa levou à outra. Não tive que convencê-lo [Messi], foi algo que aconteceu naturalmente A gente sempre pretende sempre continuar a crescer e a competir, e agora essa motivação aumentou. Sempre acreditamos no nosso projeto, tornamos realidade, conseguimos competir em alto nível em muito pouco tempo e, agora com a chegada do Leo, temos certeza que daremos mais um passo adiante para consolidar o projeto. — avalia Aguero.



Fundada em 2020, durante a pandemia do Covid-19, a KRÜ Esports tem como principal equipe o time de Valorant, que neste ano conquistou uma vaga para o Mundial da modalidade. A empresa ainda tem equipes de jogadores e jogadoras de Rocket League, Fifa, League of Legends, e viabiliza a construção de um time de Counter Strike.

