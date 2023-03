A- A+

ARGENTINA Messi sai para jantar em Buenos Aires e argentinos eufóricos cercam o restaurante Na noite desta segunda-feira, Messi foi jantar com a família no restaurante Don Julio

Enquanto parte da torcida do PSG critica Lionel Messi e até culpa o campeão mundial argentino pela eliminação do time para o Bayern de Munique, nas oitavas de final da Champions League, em Buenos Aires o povo só quer saber de uma coisa: carregar seu ídolo nos braços, não importa onde esteja.

Na noite desta segunda-feira, Messi foi jantar com a família no restaurante Don Julio, no tradicional bairro Palermo, e o resultado se espalha em vídeos pelas redes sociais: uma verdadeira loucura, com torcedores do lado de fora do estabelecimento, cantando e festejando a presença de Messi entre eles.





Veja também

ARGENTINA Jogador argentino do Colón está desaparecido, e carro dele é encontrado abandonado