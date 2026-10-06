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Messi já foi estreante, ostentando cabelos longos, rosto sem barba e camisa 19 nas costas. Messi já foi coadjuvante de luxo. Já foi protagonista, desta vez com a 10. Já foi questionado. Já pensou em desistir. Já mudou de ideia. Já sentiu o gosto amargo da derrota. Já saboreou a maior glória do esporte. Messi já foi um jogador. Messi já foi “o” jogador. Na seleção argentina, ele já foi de tudo um pouco e, nesta terça-feira (6), foi o dia de homenageá-lo na despedida do craque com a Albiceleste, em amistoso diante do Benin, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, vencido por 3x0. Messi já foi presença. Agora, será saudade.

O jogo

No hino nacional, Messi não conseguiu segurar as lágrimas. Quando o relógio marcou 10 minutos, o jogo foi paralisado para os milhares de argentinos no estádio aplaudirem o craque - e tantos outros milhões, de longe, reverenciarem o ídolo. Em campo, os argentinos o procuravam a todo momento. Foram pelo menos seis grandes chances de marcar, esbarrando no goleiro Marcel, na trave e em finalizações que foram para fora.

O primeiro gol do jogo não foi de Messi, mas foi o camisa 10 quem cobrou o escanteio que terminou com Otamendi estufando as redes. Foi a 69ª assistência do craque pela seleção. Estatística que mudou minutos depois, quando o meia tocou para Nico Paz bater colocado e fazer 2x0.

A festa não seria completa sem Messi deixar o dele. Aos 25, após pênalti sofrido por Giay, o camisa 10 foi para bola e marcou o último gol com a camisa da Argentina.

Messi encerra a história na seleção argentina tendo no currículo os títulos da Copa do Mundo de 2022, das Copas América de 2021 e 2024 e da Finalíssima de 2022. Foram 208 jogos disputados e 126 gols marcados. Desses, 21 foram em Mundiais, sendo o segundo maior artilheiro da história do torneio, atrás apenas do francês Mbappé, com 22.

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