Messi se despede da seleção argentina com recordes e agora mira milésimo gol

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Lionel Messi anunciou o final da sua passagem pela seleção argentina nesta segunda-feira, 31, em mensagem publicada no seu perfil nas redes sociais. Após mais de 20 anos representando o seu país, o craque de 39 anos finaliza trajetória recheada de recordes e segue firme na busca pelo milésimo gol.



Promovido ao time principal do Barcelona em 2004, Messi começou defendendo a equipe sub-20 da Argentina. No ano seguinte, ele liderou seu compatriotas na conquista da Copa do Mundo da categoria, onde foi artilheiro e eleito o melhor jogador da competição.



Lionel fez sua estreia em Mundiais pela equipe principal logo em 2006, integrando o elenco convocado pelo técnico José Pekerman. Ele entrou em campo na segunda rodada e balançou as redes na goleada por 6 a 0 sobre Sérvia e Montenegro, se tornando o jogador mais jovem a atuar e marcar pelo país na Copa aos 18 anos e 357 dias.



Em 2008, Messi fez parte de um forte elenco argentino que disputou os Jogos Olímpicos de Pequim, ao lado de nomes como Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Ángel Di María e Sergio Agüero. Na semifinal, a equipe superou o Brasil de Ronaldinho Gaúcho por 3 a 0. Já na decisão, uma vitória sobre a Nigéria pelo placar mínimo deu a medalha de ouro ao país.



Copa decepcionante em 2010



Na sua segunda participação em Copas do Mundo, Lionel Messi chegou para a edição de 2010 como atual detentor da Bola de Ouro, vencida no final do ano anterior. No entanto, o desempenho do atacante acabou sendo abaixo das expectativas, já que viu sua equipe cair nas quartas de final sem ter marcado nenhuma vez.



A mesma situação se repetiu na Copa América de 2011. Dentro de casa, a Argentina foi eliminada nas quartas para o Uruguai, em campanha que o craque do time passou em branco diante da sua torcida.



Vice-campeão em três torneios consecutivos



Lionel retornou aos Mundiais em 2014, edição sediada no Brasil. Em trajetória marcada pelo seu protagonismo na fase de grupos, o jogador ajudou os argentinos a alcançarem a decisão do torneio, algo que não ocorria desde 1990.



Porém, no Maracanã, a Alemanha superou os sul-americanos por 1 a 0 e conquistou o tetracampeonato. Mesmo com a derrota, Messi acabou eleito o melhor atleta da competição.



Em 2015, Lionel Messi e a Argentina chegaram na decisão da Copa América realizada no Chile, mas foram derrotados pelos donos da casa nas cobranças de pênalti. O roteiro se repetiu na edição Centenário, em 2016, agora com o craque desperdiçando a sua tentativa.



Após o resultado, Messi chegou a anunciar a sua aposentadoria da seleção, mas foi convencido a voltar atrás pouco tempo depois. "Eu tentei ao máximo. Tentei tudo o que era possível. Isso dói mais em mim do que em qualquer outra pessoa, mas é evidente que isso não é para mim. Mais do que qualquer outra pessoa, eu quero conquistar um título com a seleção nacional, mas, infelizmente, isso não aconteceu", disse o atacante à época.





Primeiro título pela equipe principal em 2021



Na Copa do Mundo de 2018, os argentinos tiveram uma trajetória discreta, parando nas oitavas de final contra a futura campeã França. O fim do jejum veio três anos mais tarde, na Copa América de 2021, sediada no Brasil.



Com quatro gols marcados, Lionel Messi liderou o país até a final contra a seleção brasileira. No Maracanã, Di María encobriu o goleiro Ederson e fez o gol da vitória por 1 a 0, garantindo ao craque da Argentina seu primeiro título com a equipe principal.



Protagonista no tricampeonato mundial em 2022



Depois da conquista continental, Lionel passou a atuar com mais leveza pela seleção, sem mais o peso de nunca ter levantado nenhuma taça com a camisa do país. Antes do próximo Mundial, o time aplicou um 3 a 0 sobre a Itália e venceu a Finalíssima disputada no Estádio Wembley, na Inglaterra.



Já na Copa, Messi assumiu o papel de protagonista da equipe de Lionel Scaloni desde o início. Ele marcou em dois dos três primeiros jogos da Argentina e garantiu a liderança do Grupo C. Nas oitavas, mais uma bola na rede no difícil triunfo sobre a Austrália em 2 a 1.



Contra a Holanda, Lionel deixou o seu no empate em 2 a 2, na partida vencida pelos argentinos nas penalidades máximas. Na semifinal, uma grande atuação na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia colocou a equipe na decisão.



Na final diante da França, Messi marcou duas vezes em embate memorável com Kylian Mbappé, que fez três gols do lado adversário. Nos pênaltis, após o empate em 3 a 3, Dibu Martínez defendeu uma cobrança e sacramentou o sonhado tricampeonato mundial pela Argentina.



Última participação de destaque na Coap e busca pelo milésimo gol



Depois da conquista de mais uma Copa América, em 2024, Lionel Messi se encaminhou para sua última participação em um Mundial neste ano, na edição sediada nos Estados Unidos, México e Canadá



Já na reta final de sua carreira, Messi mostrou que ainda consegue atuar em um nível de destaque no futebol mundial. Ao todo, foram oito gols e quatro assistências na trajetória que terminou com o vice da Argentina para a Espanha, que venceu a decisão por 1 a 0.



Após a aposentadoria da seleção, o argentino segue em ação pelo Inter Miami, clube no qual possui contrato até o final de 2028. Na última semana, ele anotou quatro tentos na goleada por 7 a 1 sobre o CF Montréal, em partida válida pela liga norte-americana



Agora, Lionel soma 927 gols em jogos oficiais, estando a 73 do milésimo. Outro atacante que busca esta marca é o português Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, que se encontra com 978 tentos.



Recordes de Lionel Messi pela seleção argentina



Jogador com mais partidas: 207 jogos



Maior artilheiro da história: 125 gols



Maior número de assistências na história: 65



Maior artilheiro da equipe sub-20: 14



Mais gols marcados em partidas oficiais: 71



Mais gols marcados em amistosos: 54



Mais gols marcados em um ano: 18, em 2022



Mais gols marcados em um único jogo: 5, contra a Estônia em 5 de junho de 2022



Mais gols de cobranças de falta (incluindo amistosos): 12



Mais hat-tricks anotados (incluindo amistosos): 11



Mais gols marcados em partidas de Copa do Mundo: 21



Mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo: 8, em 2026



Mais gols marcados em Eliminatórias à Copa do Mundo: 36



Mais gols marcados em uma única campanha de Eliminatórias: 10, em 2014



Mais edições de Copa do Mundo marcando gols: 5 (2006, 2014, 2018, 2022 e 2026)



Mais edições de Copa do Mundo anotando assistências: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)



Mais jogos de Copa do Mundo: 34



Mais edições de Copa do Mundo disputadas: 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)



Mais edições de Copa América disputadas: 7 (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024)



Único jogador argentino a marcar contra todos os adversários da Conmebol



Jogador mais jovem a atuar pela Argentina em uma Copa do Mundo: 18 anos e 357 dias, em 2006



Jogador mais jovem a marcar pela Argentina em uma Copa do Mundo: 18 anos e 357 dias, em 2006, contra a Sérvia e Montenegro



Jogador mais jovem a ser capitão da Argentina em uma Copa do Mundo: 22 anos e 363 dias, em 2010



Jogador mais jovem a chegar a 100 partidas: 27 anos e 361 dias, em 2015



Jogador mais velho a marcar pela Argentina: 39 anos e 13 dias, em 2026, contra o Egito

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