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Futebol

Messi se despede do pai em cerimônia reservada na Argentina

A despedida foi realizada com forte esquema de segurança para preservar a privacidade da família

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Messi no cemitério de El Prado, onde se despediu do pai, neste domingo (9)Messi no cemitério de El Prado, onde se despediu do pai, neste domingo (9) - Foto: Luis Robayo/AFP

Lionel Messi voltou à Argentina para se despedir do pai, Jorge Messi, morto aos 68 anos. O jogador chegou a Rosário acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, e dos filhos, e participou neste domingo de uma cerimônia reservada no cemitério El Prado.

A despedida foi realizada com forte esquema de segurança para preservar a privacidade da família. Do lado de fora, torcedores se reuniram para deixar flores, cartazes e mensagens de apoio ao atacante do Inter Miami.

Messi havia deixado os Estados Unidos no sábado, após ser informado da morte do pai. Jorge Messi estava enfrentando problemas de saúde e permaneceu internado antes de morrer.

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A morte de Jorge Messi provocou manifestações de solidariedade de clubes e entidades do futebol. O Barcelona, clube pelo qual Lionel construiu a maior parte da carreira, divulgou uma mensagem de pesar e lembrou a importância do pai na trajetória do craque.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) também determinou um minuto de silêncio nas partidas realizadas neste fim de semana em homenagem a Jorge Messi. Jogadores, integrantes das comissões técnicas e árbitros utilizaram faixas pretas.

O Inter Miami, clube atual de Messi, também prestou homenagem antes da partida contra o Monterrey. O time entrou em campo com uma faixa preta nas camisas e houve um minuto de silêncio antes do início do jogo.

Jorge Messi teve participação importante nos primeiros passos da carreira do filho. Em Rosário, acompanhou de perto o início da trajetória de Lionel, que começou a jogar futebol ainda criança antes de se mudar para a Espanha e ingressar nas categorias de base do Barcelona.

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