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Copa do Mundo

Messi se emociona e cai no choro depois de vitória inesquecível da Argentina sobre Egito

Camisa 10 liderou a virada contra o egípcios e marcou um dos gols

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Messi sai emocionado após virada sobre o Egito nas oitavas da Copa do Mundo Messi sai emocionado após virada sobre o Egito nas oitavas da Copa do Mundo  - Foto por THOMAS COEX / AFP

Quando o árbitro François Letexier apitou o final do jogo nesta terça-feira, 7, em Atlanta, Lionel Messi não se conteve. Após a virada histórica da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, o craque foi às lágrimas ainda no gramado.

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Poderia ter sido o último capítulo de Lionel Messi em uma Copa do Mundo. O Egito vencia por 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo. Sendo que Lionel Messi tinha desperdiçado um pênalti no primeiro tempo.

A partir dos 34 minutos da segunda etapa, começou a reação épica da Argentina. Primeiro, Cuti Romero descontou, com assistência de Messi. Aos 38 minutos, o próprio Lionel Messi deixou tudo igual. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Enzo Fernández decretou a incrível virada da Argentina.

Messi não escondeu a emoção. Chorou logo após o apito final, abraçado por companheiros de seleção argentina. As copiosas lágrimas do astro chamaram a atenção de todos no Mercedes-Benz Stadium.

Lionel Messi também chorou comemorando com os torcedores. Os jogadores argentinos chegaram a fazer uma roda e jogaram para o alto o camisa 10, o reverenciando após uma vitória inesquecível.

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