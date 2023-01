Messi se prepara para voltar a campo pelo PSG após título mundial; confira jogos da rodada

A- A+

O astro argentino Lionel Messi, campeão mundial pela 'Albiceleste' em dezembro, se prepara para voltar a campo pelo Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (11) contra o Angers, no Parque dos Príncipes, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Será o primeiro jogo de Messi depois da Copa do Mundo do Catar e depois de ter retornado à França de suas férias na Argentina no início deste mês.

O jogador, que voltou aos treinos no PSG na semana passada, participou normalmente das atividades desta terça-feira, assim como Neymar, fora por suspensão do último jogo da equipe na Ligue 1 (derrota por 3 a 1 para o Lens) e poupado na última sexta-feira contra o modesto Châteauroux (vitória por 3 a 1), na Copa da França.

"Messi jogou um Mundial extraordinário, com muito esforço físico e choques. Desejo que esteja disponível contra o Angers", tinha declarado o treinador Christophe Galtier no dia 5 de janeiro.

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, que depois do jogo contra o Lens ganharam alguns dias de descanso, ainda não estarão de volta ao time. O marroquino, em todo caso, está suspenso para o duelo com o Angers.

Quem também está fora, mas por lesão, é o meia italiano Marco Verratti, que nesta terça deixou o treinamento mais cedo com um problema muscular na coxa direita.

O jogo entre PSG e Angers coloca frente a frente o líder e o lanterna do Campeonato Francês.

O time parisiense tentará reagir após sua última derrota como visitante para o Lens (2º), que por sua vez enfrenta o Strasbourg (19º) na rodada.

"Temos que reagir depois do nosso tropeço em Lens", afirmou Galtier em entrevista coletiva nesta terça. "Devemos mostrar outra cara, jogar para frente, encontrar nosso jogo, nossa garra, para voltar a uma dinâmica vencedora. Temos também que estar atentos na defesa e melhorar no ataque", apontou o técnico do PSG.

Programação da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):

Quarta-feira (11)

15h

Auxerre x Toulouse

Clermont-Ferrand x Rennes

Nantes x Lyon

Ajaccio x Reims

Brest x Lille

17h

Lorient x Monaco

Troyes x Olympique de Marselha

Nice x Montpellier

PSG x Angers

Strasbourg x Lens

Veja também

Assédio Sexual Denúncia de assédio sexual cometido por Daniel Alves é aceita na justiça da Espanha