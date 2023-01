A- A+

PSG Messi se reapresenta no PSG após Copa do Mundo e recebe homenagem especial; veja vídeo Mbappé e Hakimi não participaram do treinamento da volta de Messi

Retornou. Após as comemorações pelo título da Copa do Mundo, Lionel Messi se reapresentou ao PSG nesta quarta-feira (04), no centro de treinamento da equipe.

O camisa dez da seleção argentina foi homenageado pelos companheiros, membros da comissão técnica e por funcionários do clube francês. Ele recebeu um troféu do clube pela conquista do Mundial. Veja o vídeo:

Os atletas que estiveram ausente na homenagem a Messi e nos treinamentos foram o lateral Hakimi e o atacante Mbappé, que foi vice para Messi na copa.

Eles estão liberados dos treinos pelo PSG por terem antecipado a volta após a Copa do Mundo. Na última terça (03), os dois estiveram em Nova York para acompanhar uma partida da NBA.

Com a volta de Messi, o PSG já enfrenta o Châteauroux, pela Copa da França, na próxima sexta (06).

O brasileiro Neymar celebrou a volta do amigo com uma publicação nas redes sociais.

Veja também

Futebol Com mudanças no meio, Santa encerra preparativos para encarar o Caucaia/CE