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futebol Messi será "acionista majoritário" do Eldense, clube da 2ª divisão espanhola Jogador de 39 anos ainda brilha no Inter Miami, mas se aposentou da seleção argentina no final de agost

O astro argentino Lionel Messi será "acionista majoritário" do Eldense, que disputa a segunda divisão espanhola, confirmou o clube à AFP nesta quinta-feira (10), restando apenas "os últimos trâmites legais e contratuais".

O Eldense, clube do interior da província de Alicante, será a segunda propriedade de Messi no futebol espanhol, após a compra do Cornellà, da quarta divisão, em abril.

O jogador de 39 anos ainda brilha no Inter Miami, mas se aposentou da seleção argentina no final de agosto, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

"O Eldense confirma que Lionel Messi chegou a um princípio de acordo com os atuais proprietários do clube para adquirir as ações atualmente em poder do Grupo TH Soluciones, o que o tornaria acionista majoritário", informou o clube em comunicado.

"No momento, a transação aguarda a conclusão dos últimos trâmites legais e contratuais, bem como a autorização necessária por parte do Conselho Superior de Esportes (CSD)", acrescenta a nota.

"Por enquanto, o clube não pode fornecer detalhes sobre os termos financeiros da operação nem definir uma data definitiva para sua conclusão, já que o processo ainda está em andamento", explicou a equipe fundada em 1921.

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