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Messi será "acionista majoritário" do Eldense, clube da 2ª divisão espanhola

Jogador de 39 anos ainda brilha no Inter Miami, mas se aposentou da seleção argentina no final de agost

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Eldense, clube do interior da província de Alicante, será a segunda propriedade de Messi no futebol espanhol, após a compra do Cornellà, da quarta divisãoEldense, clube do interior da província de Alicante, será a segunda propriedade de Messi no futebol espanhol, após a compra do Cornellà, da quarta divisão - Foto: Kamil Krzacynski/AFP

O astro argentino Lionel Messi será "acionista majoritário" do Eldense, que disputa a segunda divisão espanhola, confirmou o clube à AFP nesta quinta-feira (10), restando apenas "os últimos trâmites legais e contratuais".

O Eldense, clube do interior da província de Alicante, será a segunda propriedade de Messi no futebol espanhol, após a compra do Cornellà, da quarta divisão, em abril.

O jogador de 39 anos ainda brilha no Inter Miami, mas se aposentou da seleção argentina no final de agosto, após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

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"O Eldense confirma que Lionel Messi chegou a um princípio de acordo com os atuais proprietários do clube para adquirir as ações atualmente em poder do Grupo TH Soluciones, o que o tornaria acionista majoritário", informou o clube em comunicado.

"No momento, a transação aguarda a conclusão dos últimos trâmites legais e contratuais, bem como a autorização necessária por parte do Conselho Superior de Esportes (CSD)", acrescenta a nota.

"Por enquanto, o clube não pode fornecer detalhes sobre os termos financeiros da operação nem definir uma data definitiva para sua conclusão, já que o processo ainda está em andamento", explicou a equipe fundada em 1921.

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