FUTEBOL INTERNACIONAL Messi será titular contra o Ajaccio, anuncia técnico do PSG O argentino, que ficou de fora da vitória por 3 a 1 sobre o Troyes no último domingo, está prestes a conquistar seu segundo título francês

Lionel Messi será titular no Paris Saint-Germain contra o Ajaccio, no sábado, após o clube ter retirado sua suspensão por ter viajado à Arábia Saudita sem permissão, anunciou nesta sexta-feira o técnico da equipe, Christophe Galtier.

"É lógico que conversei com Leo quando ele prescreveu. Ele estava muito sereno, motivado para jogar, muito determinado a conseguir outro título de campeão da França... Sim, Leo vai começar amanhã. Sobre a suspensão, como disse na semana passada, não comentário. Ao contrário, com prazer, recebo o retorno de Leo. Ele treinou durante toda a semana com muita vontade e motivação, com vontade de jogar para ajudar a equipe", afirmou Galtier em entrevista coletiva.

Na última segunda-feira, Messi resistiu aos treinos no PSG depois de cumprir seis dias de suspensão por uma viagem promocional à Arábia Saudita, pela qual pediu desculpas via Instagram.

O argentino, que ficou de fora da vitória por 3 a 1 sobre o Troyes no último domingo, está prestes a conquistar seu segundo título francês. O PSG tem seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Lens, a quatro rodadas do fim do campeonato.

O atacante de 35 anos tem contrato com o clube parisiense até a final da temporada e pode estar no caminho do futebol da Arábia Saudita. Uma fonte ligada à negociação revelou à AFP na última terça-feira que ele já chegou a um acordo com um clube do país.

Jorge Messi, pai e empresário do craque, afirmou no mesmo dia que "não existe absolutamente nada" e que uma decisão só será tomada após o fim da temporada.

Vários veículos de imprensa publicaram que o Al-Hilal fez uma oferta de 400 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões) a Messi para reeditar a rivalidade com o português Cristiano Ronaldo, que joga no Al-Nassr desde o início de 2023.

