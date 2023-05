Messi tem suspensão reduzida no PSG e multa é de quase R$ 9 milhões, diz site

A- A+

Em meio a rumores de saída do PSG rumo à Arábia Saudita na próxima temporada, Messi retornou aos treinos do clube francês na segunda-feira (8). O argentino estava suspenso inicialmente por duas semanas depois de fazer uma viagem sem autorização ao país do Oriente Médio, onde é embaixador do turismo, mas o fim da punição já foi antecipado, e hoje o atacante já fez trabalhos em grupo com os companheiros de elenco.

Apesar de os dias de "gancho" terem sido reduzidos, a multa ainda é a mesma: duas semanas de seu salário, em um valor que corresponde a 1,6 milhões de euros (cerca de R$ 8,8 milhões na cotação atual). As informações são da ESPN.

O argentino estará à disposição do treinador Christopher Gaultier no próximo jogo do PSG contra o Ajaccio, no sábado. Depois, o clube francês enfrenta Auxerre, Strasbourg e Clermont nas últimas rodadas da Ligue 1, que devem ser as últimas partidas de Messi pela equipe. De acordo com o programa de TV espanhol "El Chiringuito", o acordo do Al-Hilal para contratar o jogador deve ficar na casa dos 300 milhões de euros — cerca de R$ 1,6 bilhões.

Na tarde da última segunda-feira, Messi ganhou o Prêmio Laureus de melhor atleta homem de 2022. Foi a segunda vez que ele recebeu o prêmio, tendo dividido a honraria com Lewis Hamilton em 2020.

