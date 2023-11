Messi terá mais um confronto contra o Brasil na carreira; confira os números do craque argentino

A- A+

Na reta final da carreira, Lionel Messi se prepara para mais um confronto contra o Brasil. A Seleção Brasileira encara a Argentina nesta terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã. O craque oito vezes ganhador da Bola de Ouro tem números discretos no principal clássico sul-americano e passou em branco na maior parte dos confrontos. Confira o levantamento:

Messi é freguês até o momento

Contra a Seleção Brasileira, o atual jogador do Inter Miami saiu de campo derrotado em seis oportunidades, vencedor em cinco e houve empate em outros dois duelos. O aproveitamento do camisa 10 no clássico é de 43,5%. O confronto nunca aconteceue em Copas do Mundo.

Contando somente finais, Messi disputou duas, com uma vitória e uma derrota. Foi vencedor na Copa América 2021 e derrotado na Copa América 2007.

Passou em branco em 76,9% dos jogos

No total, foram apenas cinco gols em 13 jogos contra a Seleção Brasileira. O argentino passou em branco em dez desses 13 jogos. O hat-trick em amistoso realizado nos Estados Unidos em 2012 elevou consideravelmente sua média, em partida que a Argentina venceu por 4 a 3.

Já atuou em nove países diferentes

Messi já entrou em campo contra o Brasil em nove países diferentes: Argentina, Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Catar, China, Estados Unidos, Inglaterra e Venezuela. Os jogos variam entre Copa América, Eliminatórias para a Copa do Mundo, Superclássico das Américas e amistosos.

Mineirão é o estádio que mais recebeu o craque

Dos 13 jogos contra a Seleção, três foram no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O primeiro, em 2008, 0 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa. O segundo, também pelas Eliminatórias, 3 a 0 para o Brasil, em 2016. O terceiro foi uma das semifinais da Copa América 2019, em outra vitória do Brasil, desta vez por 2 a 0.

Já perdeu dois pênaltis contra o Brasil

O camisa 10 já perdeu dois pênaltis contra o Brasil. O primeiro foi defendido por Jefferson, à época goleiro do Botafogo, no Superclássico das Américas disputado em 2014. O segundo foi defendido por Alisson, do Liverpool-ING, em amistoso que aconteceu na Arábia Saudita, em 2019.

100% em minutos

Messi atuou por 90 minutos em todos os 13 jogos e nunca recebeu cartão amarelo ou vermelho.

