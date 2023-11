A- A+

Messi Messi terá noite de homenagens em Miami pela conquista da 8ª Bola de Ouro na última segunda-feira (30), em Paris, o craque argentino foi premiado com a oitava Bola de Ouro da sua carreira

O astro argentino Lionel Messi será homenageado no dia 10 de novembro pela torcida do Inter Miami pela conquista de sua oitava Bola de Ouro, em uma noite de comemorações que incluirá um amistoso contra outra equipe da MLS, o New York City FC.

O Inter, que tem como um de seus proprietários o ex-jogador inglês David Beckham, convidou seus torcedores nesta sexta-feira (3) para irem ao estádio DRV PNK na chamada "Noite de Ouro", que também incluirá uma festa depois do jogo, fogos de artifício e convidados especiais.

Antes do amistoso, o troféu da Bola de Ouro será exibido para os torcedores e haverá discursos de Messi, do proprietário e gerente da equipe, Jorge Mas, e do comissário da MLS, Don Garber.

Messi, de 36 anos, recebeu na última segunda-feira, em Paris, sua oitava Bola de Ouro, em reconhecimento a uma temporada na qual foi campeão do mundo pela seleção da Argentina em 2022, na Copa do Catar.

O amistoso contra o New York City, que também ficou fora dos playoffs da MLS, será o primeiro do Inter Miami antes da próxima temporada, após o clube anunciar o cancelamento da excursão que faria neste mês na China.

Veja também

Futebol Internacional Klopp diz que Luis Díaz decidirá se joga ou não, após sequestro de seus pais