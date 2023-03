Messi faz três gols e supera a marca dos 100 pela seleção argentina em goleada sobre Curaçao

A- A+

A Argentina, tricampeã do mundo no Catar, goleou a modesta seleção de Curaçao por 7 a 0 nessa terça-feira (28), em amistoso disputado no estádio Madre de Ciudades, na província de Santiago del Estero.

Lionel Messi (22', 33' e 37'), Nicolás González (23'), Enzo Fernández (34'), Ángel Di María (78' de pênalti) e Gonzalo Montiel (86') marcaram os gols da 'Albiceleste', em mais um dia de comemorações pelo título da Copa do Mundo de 2022, diante de 42 mil torcedores.

Outro ponto alto da noite foi o hat-trick de Messi, que chegou aos 102 gols pela seleção argentina e se tornou o primeiro jogador a balançar as redes mais de 100 vezes na história da equipe.

O camisa 10, que estreou pela 'Albiceleste' em 2005, já era o maior artilheiro da Argentina, muito à frente de seus seguidores, como Gabriel Batistuta (54 gols) e Sergio Agüero (42).

- Domínio total -

Logo aos dois minutos, o time argentino esteve perto de abrir vantagem com uma assistência de Messi para Lautaro Martínez, que se enrolou incrivelmente com a bola quando estava de frente para o gol vazio e não conseguiu concluir.

Mas não demorou muito para a campeã mundial mostrar sua enorme superioridade, até que Pezzella roubou a bola na saída de Curaçao e tocou para Giovani Lo Celso rapidamente servir Messi, que recebeu dentro da área, limpou a marcação e vez seu 100º gol pela 'Albiceleste' batendo de direita, sem chances para o goleiro Eloy Room.

A abertura do placar desestabilizou a já frágil defesa de Curaçao e, em uma chuva de gols, a Argentina abriu 5 a 0 em 17 minutos.

O segundo saiu com Nicolás González aproveitando bola mal afastada pela defesa após cobrança de escanteio e subindo mais alto que Room para cabecear para as redes.

Pouco depois, Messi fez seu 101º batendo cruzado de canhota e apenas um minuto depois serviu Enzo Fernández, que bateu forte para fazer 4 a 0.

Quando Curaçao parecia que sairia mais para tentar diminuir, Messi fez o quinto da Argentina após um contra-ataque mortal.

- Segue o baile -

Com todo o segundo tempo pela frente, a seleção argentina continuou dominando e transformou o amistoso em um treino aberto ao público entre a campeã mundial e a 90ª colocada no ranking da Fifa.

Di María fez o sexto gol cobrando pênalti com categoria e pouco depois Montiel fechou o placar batendo forte, sem chances para Room.

Como aconteceu na última quinta-feira contra o Panamá (2 a 0) no Monumental de Buenos Aires, a Argentina comemorou o título da Copa do Mundo em mais uma grande festa, com a seleção - e milhões de torcedores - desfrutando momentos inesquecíveis desde a vitória sobre a França no estádio Lusail, em dezembro.

