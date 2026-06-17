Messi vai às lágrimas após hat-trick na estreia da Argentina na Copa: "Passei dias difíceis"

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Lionel Messi usou a parte da frente de sua camisa branca e azul, encharcada de suor, para enxugar as lágrimas dos olhos, depois de dar à Argentina uma vantagem inicial em sua estreia na Copa do Mundo contra a Argélia.

Então ele marcou mais duas vezes e definiu, como protagonista, o placar final de 3 a 0 na estreia dos atuais campeões do mundo nesta edição do torneio de seleções.



Mais do que a artilharia isolada da competição, a atuação magistral teve um sentido muito mais amplo. De repente, todas as dúvidas sobre a lesão na coxa de Messi, ou se ele conseguiria liderar a Argentina no Mundial foram sanadas.

Com um hat-trick brilhante, o camisa 10 empatou com o alemão Miroslav Klose na lista de maiores goleadores da história das Copas do Mundo masculinas.



"As minhas lágrimas depois do primeiro gol? Passei por dias difíceis. Não tiveram nada a ver com futebol. E esses sentimentos foram por causa disso. Agradeço aos meus companheiros, à comissão técnica e à delegação por me ajudarem", disse o jogador à agência Associated Press.



Messi marcou o primeiro gol emocionante nos minutos iniciais, após um passe preciso de seu companheiro de equipe do Inter Miami, Rodrigo De Paul. No segundo , aproveitou um rebote oportuno no início do segundo tempo, enquanto o terceiro saiu com um chute certeiro momentos antes de ser substituído.



A atuação foi reconhecida pelos 69 mil presentes nas arquibancadas e emocionou até mesmo o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni. "Estou sem palavras para descrever o Leo. O que posso dizer? Ele é realmente incrível", disse o comandante"



MESSI TEM SIDO UMA ESTRELA DA COPA DO MUNDO POR DUAS DÉCADAS

Seu incrível trio de gols aconteceu exatamente 20 anos depois da estreia na Copa do Mundo, em uma partida contra Sérvia e Montenegro - na qual ele também marcou.



Messi tem 16 gols em suas seis participações em Copas do Mundo, e parece inevitável que o recorde de Klose seja quebrado nas próximas semanas. O hat-trick foi o 61º da carreira de Messi, o 11º com a camisa da seleção argentina e o primeiro em Copas do Mundo.



Este foi também o quinto jogo consecutivo em Copas do Mundo em que Messi marcou um gol. "Fico muito feliz por ter vivido tudo o que passei. O que estou vivendo agora é a cereja do bolo", disse Messi. "Estou muito feliz e grato por este grupo maravilhoso. Estou curtindo muito."

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