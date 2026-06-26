Messi vai jogar, mas começa no banco da Argentina, que pode ter estreia de Flaco na Copa

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Lionel Messi terá mais uma oportunidade de encantar na Copa do Mundo. O técnico Lionel Scaloni confirmou que ele começará no banco, mas garantiu que o camisa 10 irá entrar durante a partida contra a já eliminada Jordânia neste sábado.



A partida, no AT&T Stadium, em Arlington, não tem poder para alterar a configuração da chave. Isso está concentrado no outro jogo da rodada (Argélia x Áustria). Messi terá, diante do adversário mais fraco do grupo, uma chance de ampliar seus números.



Autor de todos os cinco gols da Argentina neste Mundial, o atacante se tornou o artilheiro histórico das Copas, com 18. Messi trata os recordes pessoais como secundários. Entretanto, a marca de artilheiro das Copas já nasceu ameaçada. Kylian Mbappé soma 16 gols e não deve parar de ir às redes pela França.



A preservação não será exclusiva para Messi, embora seja vista como necessária para ele. Antes da Copa, ele se recuperou de uma sobrecarga muscular na coxa. Ele voltou ainda nos amistosos preparatórios. No Mundial, até aqui, jogou 80 minutos contra a Argélia e todo o jogo contra a Áustria.





"A classificação não muda nada para nós. Todos nós entraríamos em campo para vencer as partidas. Agora vamos analisar a situação. A ideia é dar oportunidade à maioria dos jogadores que merecem jogar e, sempre que a partida permitir, faremos isso", projetou o técnico Lionel Scaloni, logo após a vitória sobre a Áustria.



A rodagem no elenco pode promover estreia de Flaco López. O palmeirense tem cinco jogos pela seleção e ainda não marcou. É um contraste com seu papel no Palmeiras, pelo qual soma 14 gols em 38 jogos em 2026.



A tendência, porém, é que o atacante não comece entre os 11 titulares, mas entre durante o jogo. Lionel Scaloni deve dar ritmo aos garotos Valentín Barco e Nico Paz, ambos de 21 anos.



Ausência certa é o zagueiro Cristian Romero, que deixou o jogo contra a Áustria com dores musculares. Nicolás Otamendi deve substituí-lo. Gonzalo Montiel e Nicolás Tagliafico tendem a voltar a jogar depois de lesões.



A Jordânia se despedirá da sua primeira Copa do Mundo contra a atual campeã. "Tenho muito orgulho da nossa campanha no torneio. Enfrentar os atuais campeões é a oportunidade perfeita para a nossa equipe deixar uma marca positiva no esporte", projetou o técnico Jamal Sellami.



Como a classificação já está definida, o espetáculo da torcida ganha mais holofotes. Desde a segunda rodada, quando os jogos da Argentina passaram a ser em Arlington, os torcedores têm tomado conta de Dallas, centro urbano próximo do AT&T Stadium.



As camisas alvicelestes são inevitáveis nas ruas e arredores do estádio, até mesmo quando não é a Argentina que joga. Como tradição nas Copas do Mundo, os argentinos praticamente jogam em casa.



Ficha técnica



Jordânia x Argentina



Jordânia - Abu Layla; Abdallah Nasib, Abu Dahab e Yazan Al-Arab; Ihsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohannad Abu Taha; Mousa Al-Taamari, Ali Olwan e Mahmoud Al-Mardi. Técnico: Jamal Sellami.



Argentina - Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso (Valentín Barco); Nico Paz e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.



Árbitro - Istvan Kovacs (ROM).

Horário - 23h (de Brasília).

Local - AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

Onde assistir - CazéTV.

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