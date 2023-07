A- A+

Messi Messi 'vai precisar de tempo para se adaptar' à MLS, diz Beckham O argentino participou do treinamento com sua nova equipe, o Inter Miami, nesta terça-feira (18)

Apesar de sua magnitude e experiência como astro do futebol, Lionel Messi precisará de algum tempo para se adaptar ao estilo de jogo do Inter Miami e da MLS, disse o inglês David Beckham, co-proprietário da franquia americana, nesta terça-feira (18).

O ex-meio-campista do Manchester United e do Real Madrid participou do primeiro treino de Messi e do espanhol Sergio Busquets em Miami nesta terça-feira (18) desde que foram apresentados a seus novos torcedores no domingo.

"Seja qual for o nível e a estatura, Leo e Sergio vão precisar de tempo para se adaptar", declarou o inglês. "Pode ser que eles nos surpreendam, podemos começar a vencer todos os jogos, mas temos que ser pacientes".

Os torcedores do Inter, último colocado nesta temporada no campeonato norte-americano (MLS), podem ter que começar a aplicar essa paciência na esperada estreia de Messi, na sexta-feira (21), contra o Cruz Azul, na abertura da Copa das Ligas, já que o astro argentino poderá ficar no banco de reservas no início da partida.

"Leo vai jogar alguma parte do jogo, mas isso vai depender do treinador" (Gerardo Martino), disse Beckham. "Será Leo quem decidirá se está pronto, porque sabemos que ele ficou afastado algumas semanas com sua família. Mas ele parece em forma, parece muito bem".

Grande estrela midiática da MLS desde sua época no Los Angeles Galaxy, Beckham disse que Messi encontrará uma liga muito diferente em campo, mas que em alguns aspectos não mudou muito.

"Uma das semelhanças é que, quando cheguei, de repente todo mundo pensava: 'o Los Angeles vai ganhar todos os jogos por 7 a 0, 8 a 0 e ninguém mais vai ganhar nada", lembrou.

Depois de contratar Beckham em 2007, o Galaxy não conseguiu chegar aos playoffs nas duas primeiras temporadas, mas em 2009 foi vice-campeão e em 2011 e 2012 conquistou o título.

"Os primeiros dois anos para mim foram um desafio. Me acostumar com tudo, tornar o clube e a liga um pouco mais profissionais, mas as coisas mudaram muito rapidamente", disse Beckham.

"Comecei a gostar muito mais do futebol... Estamos agora numa fase em que as coisas são definitivamente diferentes de como eram em 2007", disse ele.

Embora o jogo não seja comparável com as poderosas ligas do futebol europeu, para muitos jogadores que chegaram à MLS em um estágio avançado de suas carreiras, foi difícil triunfar.

As frequentes viagens por fusos horários diferentes, alguns estádios com superfícies artificiais e companheiros com menos qualidade são alguns dos desafios para os craques.

"É um estilo de futebol diferente, um nível ligeiramente diferente daquele ao qual eles obviamente estão acostumados", admitiu Beckham. "Mas o futebol neste país está agora em um bom nível, em um grande nível."

