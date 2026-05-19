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FUTEBOL Messi "vira nome" de avenida nos Estados Unidos às vésperas da Copa do Mundo de 2026; veja vídeo Pequena cidade de Nova Jersey rebatiza rua em homenagem ao craque argentino e símbolo do crescimento do futebol no país

O impacto de Lionel Messi nos Estados Unidos ganhou mais um capítulo simbólico às vésperas da Copa do Mundo de 2026. A cidade de Berkeley Heights, em Nova Jersey, oficializou a criação da “Leo Messi Way”, avenida batizada em homenagem ao craque argentino e capitão do Inter Miami.

A homenagem aconteceu em um trecho da Sherman Avenue, localizado na pequena cidade de pouco mais de 13 mil habitantes nos arredores de Nova York. A iniciativa foi impulsionada pelos próprios moradores, em meio ao clima de expectativa pela realização do Mundial nos Estados Unidos.

Veja vídeo:



Berkeley Heights fica próxima do MetLife Stadium, estádio que será um dos principais palcos da Copa do Mundo de 2026. A região já vive ações temáticas e mobilizações ligadas ao torneio, considerado o maior da história da Fifa, com 48 seleções participantes.





O projeto foi organizado pelo BH Fifa World Cup 26 Task Force, grupo criado pela administração local para coordenar atividades comunitárias durante o período do Mundial.

Segundo o jornal argentino La Nación, a placa com o novo nome da avenida foi instalada próxima ao Patria Station Café, estabelecimento fundado pela bailarina argentina Carolina Zokalski. O local se tornou um tradicional ponto de encontro de argentinos e fãs de futebol da região.

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