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Futebol Messi voltará à Argentina para amistoso entre Inter Miami e River Plate O estádio Monumental será palco desta participação incomum de Messi em uma partida entre clubes em seu país natal

Lionel Messi voltará a jogar diante do público argentino no dia 19 de janeiro, em um amistoso entre Inter Miami e River Plate em Buenos Aires, anunciaram ambas as equipes nesta sexta-feira (13).

O estádio Monumental será palco desta participação incomum de Messi em uma partida entre clubes em seu país natal.

Neste mesmo estádio, o astro foi homenageado no dia 6 de outubro pelos torcedores argentinos em sua emocionante despedida da 'Albiceleste'.

"A iniciativa quer oferecer uma experiência que transcenda os 90 minutos de jogo, combinando o espetáculo esportivo com diferentes propostas voltadas aos torcedores de ambos os clubes", informou o Inter em comunicado.

O time da liga dos Estados Unidos (MLS), que inicia a briga pelo título nos playoffs na semana que vem, tem em seu elenco outras estrelas do futebol sul-americano, como o argentino Rodrigo De Paul e o brasileiro Casemiro.

O uruguaio Luis Suárez, cujo contrato com o Inter Miami termina em dezembro, também aparece no cartaz do evento que foi divulgado pelo próprio Messi no Instagram.

No River Plate, por sua vez, atuam vários dos companheiros de Messi na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e na recente campanha até a final na edição de 2026, como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel e Thiago Almada.

Para o Inter, o jogo fará parte da preparação para a chamada temporada Sprint da MLS, que se estenderá apenas entre fevereiro e maio, na adaptação do calendário da liga americana ao dos principais torneios europeus.

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