Messi votou em Neymar como melhor do mundo; veja votos de Tite e Thiago Silva

A- A+

Após a noite de The Best, nesta segunda-feira (27), que terminou com Messi eleito melhor do mundo pela sétima vez pela entidade, a Fifa divulgou a lista completa de votos dos capitães das seleções do mundo. O argentino, que atua no PSG com Mbappé, seu concorrente na lista final pelo prêmio de melhor do mundo — segundo colocado —, votou em outro companheiro de clube na primeira colocação: Neymar.

Leo e o brasileiro fizeram dupla marcante no Barcelona, reeditada atualmente no PSG. Além do amigo, Messi colocou Mbappé na segunda colocação e Benzema na terceira, fechando assim a lista com seus dois concorrentes.

Representante brasileiro, o capitão da seleção Thiago Silva foi outro a colocar Neymar no topo. O jogador do Chelsea apontou Messi como segundo melhor do mundo e fechou sua lista com Benzema.



Já o técnico Tite, ex-seleção brasileira, seguiu com voto parecido com o de seu antigo capitão. Votou em Neymar na primeira colocação e Messi na segunda, mas apontou Mbappé na terceira colocação.

Vinícius Júnior foi outro nome bastante citado na lista. Entre capitães e técnicos, foram dez citações ao brasileiro do Real Madrid. Capitão do Egito, Mohammed Salah colocou o camisa 20 em primeiro, o único a fazê-lo.

Veja também

Presente na seleção do The Best, Achraf Hakimi, do PSG, é investigado por suposto estupro