Messi e CR7 voltam a se enfrentar em 2024 com duelo do Al Nassr x Inter Miami

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram um dos maiores embates já vistos no mundo do futebol. A rivalidade entre os astros já rendeu confrontos memoráveis e 13 bolas de ouro entre eles, sendo oito de Messi e cinco de CR7. E após 37 partidas entre eles, os astros voltarão a se enfrentar em 2024. O Inter Miami confirmou nesta segunda-feira (11) a realização de um amistoso de pré-temporada contra o Al Nassr no dia 1 de fevereiro de 2024, em Riad, Arábia Saudita. Na ocasião, o time de Messi também enfrentará o Al Hilal, atual time de Neymar.

Retrospecto

Em 37 jogos disputados, Messi venceu 17 partidas, enquanto CR7 levou a melhor em 11 confrontos. Nove duelos terminaram em empates. As partidas envolveram Manchester United x Barcelona, Real Madrid x Barcelona, Juventus x Barcelona, Portugal x Argentina e PSG x Al Hilal/AL Nassr.

Já quando o assunto é gols marcados, vemos um equilíbrio entre as estrelas. Ambos marcaram 23 gols.

O primeiro confronto aconteceu em 28 de abril de 2008, pela primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da temporada 2007/08, entre Barcelona e Manchester United, e terminou empatado em 0x0. O último confronto aconteceu em 19 de janeiro de 2023, em amistoso entre PSG e um combinado entre as equipes do Al Hilal e Al Nassr, e terminou com a vitória do time francês por 5x4. Na ocasião, Messi marcou um gol, enquanto Cristiano anotou dois.

