Vida saudável Meta fitness: clube do Recife oferece 30 modalidades para começar 2026 em movimento Prática de atividade física costuma figurar em muitas listas de resoluções de ano novo

O ano de 2026 está chegando e todo mundo já começou a fazer as metas para o novo ciclo. Na maioria das listas está iniciar, se manter ou ampliar a prática de atividade física.

Por isso, o esporte pode ser uma boa opção para quem deseja começar o novo ano cumprindo essa meta.

Para quem reside na Zona Sul do Recife, uma das principais opções para entrar na vida esportiva em 2026 é o Clube FPS Sports, no bairro da Imbiribeira.



O local oferece opções esportivas para pessoas de todas as idades. São aproximadamente 30 modalidades à disposição, com ginástica, esportes de areia, de quadra, natação, hidroginástica, academia, crossfit, vôlei, basquete, futsal, futebol de campo e lutas.

Além das modalidades, a meta esportiva pode ser alinhada com os estudos e o trabalho. O FPS Sports possui coworking gratuito, lanchonete completa, estacionamento interno e vestiários, com o objetivo de facilitar a rotina de toda a família.

As matrículas seguem abertas e podem ser realizadas na secretaria do clube ou por meio dos canais oficiais de atendimento, garantindo a participação nas atividades esportivas em 2026.



Mais informações podem ser fornecidas por meio do WhatsApp 81 99115-8106.



Com informações da assessoria.

