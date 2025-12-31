Qua, 31 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Vida saudável

Meta fitness: clube do Recife oferece 30 modalidades para começar 2026 em movimento

Prática de atividade física costuma figurar em muitas listas de resoluções de ano novo

Reportar Erro
Clube oferece mais de 30 opções de esportes na Zona Sul do RecifeClube oferece mais de 30 opções de esportes na Zona Sul do Recife - Foto: FPS Sports/Divulgação

O ano de 2026 está chegando e todo mundo já começou a fazer as metas para o novo ciclo. Na maioria das listas está iniciar, se manter ou ampliar a prática de atividade física. 

Por isso, o esporte pode ser uma boa opção para quem deseja começar o novo ano cumprindo essa meta. 

Leia também

• Sete dicas para fazer suas resoluções de ano novo (e cumpri-las ao longo de 2026)

• De onde vêm e o que significam as simpatias e rituais de ano novo

• Os rituais da virada: conheça oito superstições de ano novo que resistem ao tempo

Para quem reside na Zona Sul do Recife, uma das principais opções para entrar na vida esportiva em 2026 é o Clube FPS Sports, no bairro da Imbiribeira.

O local oferece opções esportivas para pessoas de todas as idades. São aproximadamente 30 modalidades à disposição, com ginástica, esportes de areia, de quadra, natação, hidroginástica, academia, crossfit, vôlei, basquete, futsal, futebol de campo e lutas. 

Além das modalidades, a meta esportiva pode ser alinhada com os estudos e o trabalho. O FPS Sports possui coworking gratuito, lanchonete completa, estacionamento interno e vestiários, com o objetivo de facilitar a rotina de toda a família. 

As matrículas seguem abertas e podem ser realizadas na secretaria do clube ou por meio dos canais oficiais de atendimento, garantindo a participação nas atividades esportivas em 2026.

Mais informações podem ser fornecidas por meio do WhatsApp 81 99115-8106.

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter