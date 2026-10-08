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Amistoso Metrô do Recife: Linha Sul e Centro funcionarão até às 23h no dia de Brasil x Argentina, na Arena A Companhia Brasileira de Trens Urbanos precisou confirmar o horário porque as Linhas Sul e Centro têm horário reduzido

As Linhas Sul e Centro do Metrô do Recife vão funcionar até às 23h na próxima terça-feira (13), dia do amistoso entre Brasil x Argentina.

O confronto de preparação para a Copa do Mundo Feminina 2027 ocorrerá na Arena de Pernambuco, às 20h30 (horário de Brasília).

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou que o horário até às 23h será para atender o público que vai ao jogo.

A CBTU precisou reforçar o horário da operação, porque a partir da segunda-feira (12) a Linha Sul passará a operar das 5h às 22h todos os dias, com exceção da data da partida.

A Linha Centro já está com o horário reduzido desde o dia 28 de setembro.

De acordo com a companhia, a diminuição do horário ocorre em ambas as linhas em razão de obras.

Como chega o Brasil?

A Seleção Brasileira Feminina comandada pelo técnico Arthur Elias fará dois amistosos contra a Argentina.

O primeiro duelo ocorre neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

A série de amistosos tem como objetivo preparar a equipe para o Mundial do próximo ano, que será disputado no Brasil.

Ingressos

Os ingressos para o confronto na Arena de Pernambuco ainda estão sendo vendidos.

Há bilhetes para os setores Superior Leste, Inferior Norte e Visitante. As áres Inferior Sul, Inferior Norte e Inferior Leste estão esgotadas.

Os ingressos são vendidos pelo site TicketandGo com valores a partir de R$ 20.

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