Metrô do Recife receberá homenagem à Seleção Brasileira Feminina de Futebol

No Metrô do Recife, um trem da Linha Centro para Camaragibe, que passa pela Arena de Pernambuco e vai até Jaboatão dos Guararapes, receberá uma adesivagem especial da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que disputa a Copa do Mundo da categoria, na Austrália e na Nova Zelândia.

A adesivagem contará com a imagem de Marta, principal jogadora do Brasil e a maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 17 gols marcados, além de ter sido eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo entre os anos de 2006 a 2010.

Pernambuco também será lembrado nesta homenagem. A goleira Bárbara estampará a adesivagem como representante do estado. Bárbara está com 34 anos e vai participar pela quinta vez de uma Copa do Mundo.

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, foi um dos responsáveis pela ação.

“É com enorme prazer que fazemos essa ação inédita no Brasil. A CBF envelopou um trem do metrô em uma homenagem justa ao futebol feminino que tanto merece. A nossa goleira Bárbara, a rainha Marta, a todas as atletas, que ao longo do Brasil, com seu pioneirismo, transformaram nosso país em uma potência no futebol mundial. Estou muito feliz e ansioso para ver a reação dos pernambucanos e pernambucanas”, afirmou.

O superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Dorival Martins, mostrou-se orgulhoso com a inovação. “Gostaríamos de agradecer a CBF e ao presidente Evandro Carvalho pelo patrocínio na adesivação de um dos trens. Para prestar uma homenagem mais que justa a essas mulheres que fazem a nossa seleção.

