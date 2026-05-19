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Futebol "Meu melhor momento da carreira", avalia Wenderson sobre fase atual no Náutico Jogador marcou gol diante do América-MG e deu assistência para Dodô balançar as redes contra o Operário-PR

Parte do crescimento do Náutico nas rodadas mais recentes da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 deve-se ao bom desempenho do meia Wenderson. Nos jogos contra América-MG e Operário-PR, ele contribuiu com gol e assistência, respectivamente, ajudando o Timbu a figurar na vice-liderança do torneio. Momento que o atleta não esconde ser especial.

“É o meu melhor momento na carreira. Pensei bastante nesses dias sobre isso. É fruto de muito trabalho e dedicação todos os dias. Com o professor Hélio dos Anjos e com Guilherme (treinadores) não tem como ser mais ou menos. Estou me sentindo mais confiante também”, afirmou.

A evolução de Wenderson também teve fruto de uma mudança de posicionamento em campo, passando a atuar mais como elemento surpresa no ataque.

“Era uma coisa que Guilherme já tinha me chamado em separado para conversar. No nosso estilo de jogo, a gente empurra muito os adversários para trás, ficando bem compacto no campo deles. Ele corrigiu meu posicionamento e por isso eu estou agora mais perto da área, com as coisas fluindo”, explicou.

O Náutico é o segundo colocado da Série B, com 16 pontos. Ainda assim, a distância para o 10º colocado, o Juventude, é de apenas três pontos. Cenário que mostra o equilíbrio na competição e ressalta a necessidade de seguir mantendo a regularidade para não perder espaço na zona que vale o acesso à Série A.

“Eu acho que não é surpresa alguma (estar no G2) porque a gente trabalha no dia a dia e luta muito por isso. Vamos continuar jogo a jogo, batalhando para buscar sempre os três pontos. A Série B é um campeonato de constância. São muitas rodadas e a gente tem que pensar em pontuar em todas. É um campeonato de regularidade, equilibrado, com boas equipes e a gente não pode vacilar”, declarou.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Cuiabá, sexta-feira (22), no Esporte da Sorte Aflitos. O Dourado está na 16ª posição, com 10.

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