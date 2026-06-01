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MÉXICO

México anuncia convocados com narração do criador de "Chaves"

Um dos herdeiros de Bolaños, Roberto Gómez Fernandez, publicou um texto no qual agradece o gesto da Federação Mexicana de Futebol, responsável pela homenagem

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Frame do vídeo da convocação mexicana para a Copa mostra torcedor vestido de Chapolin Colorado, o herói atrapalhado criado por Roberto Gómez Bolaños Frame do vídeo da convocação mexicana para a Copa mostra torcedor vestido de Chapolin Colorado, o herói atrapalhado criado por Roberto Gómez Bolaños  - Foto: Reprodução / Instagram

De uma maneira criativa e bem emotiva, o México apresentou seu jogadores convocados para a Copa do Mundo neste domingo (31). Com ajuda de inteligência artificial, a seleção mexicana usou a voz de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), o criador de "Chaves" e "Chapolin", num texto carregado de sentimentos para apresentar os atletas escolhidos.

Com o título de "O chamado", o texto exalta características do povo mexicano, suas crenças, tradições e costumes. Ao final do vídeo, os jogadores convocados aparecem um por um. A publicação repercutiu nas redes sociais. Acumulou 300 mil likes deste que foi postado, há 13 horas, com mais de 50 mil compartilhamentos.

Veja a seguir:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

'Ele teria aceitado com orgulho'
Nesta segunda-feira (1), um dos herdeiros de Bolaños, Roberto Gómez Fernandez, publicou um texto no qual agradece o gesto da Federação Mexicana de Futebol, responsável pela homenagem.

"Para minha família e para mim, este convite tem um significado muito especial. O futebol foi uma das grandes paixões de meu pai durante toda a sua vida", escreveu Fernandez. "Estou convencido de que, se tivesse tido a oportunidade, ele teria aceitado com enorme orgulho e emoção a possibilidade de anunciar os jogadores que levarão o nome do México diante do mundo. Tê-lo feito teria sido para ele um privilégio e uma honra", continuou.

 

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Roberto Gómez Fernández é filho de Roberto Bolaños e Graciela Fernandez, primeira esposa do comediante. Ele também é presidente do Grupo Chespirito, empresa que controla o legado deixado pelo pai, o Pequeno Shakespeare (daí o Chespirito), grande mente por trás do universo ficcional de personagens como Seu Madruga, Chiquinha e Quico, além de Chaves e Chapolin, interpretados pelo próprio Bolanõs.

O primeiro jogo do México na Copa do Mundo de 2026 será contra a África do Sul. A partida será o jogo de abertura oficial do torneio e acontecerá no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México.

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