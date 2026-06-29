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Copa do Mundo México aposta no fator casa e na defesa menos vazada da Copa contra Equador no Azteca A equipe de Javier Aguirre venceu todos os jogos da primeira fase

México e Equador se enfrentam neste sábado, no Estádio Azteca, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida coloca em campo uma seleção que ainda não sofreu gols no torneio e outra que chega embalada pela vitória sobre a Alemanha na última rodada da fase de grupos.

O México de Javier Aguirre fez uma campanha impecável no Grupo A Venceu África do Sul (2 a 0), Coreia do Sul (1 a 0) e República Tcheca (3 a 0), encerrando a primeira fase com 100% de aproveitamento e sem ser vazado. A consistência defensiva virou a principal marca da equipe até aqui no Mundial.

Mesmo com os números positivos, o desempenho não passa ileso a críticas. Parte da análise sobre o time mexicano aponta dificuldade para transformar posse de bola em domínio mais agressivo, especialmente nos primeiros tempos, o que tem gerado cobranças internas apesar da campanha perfeita.

O Equador, por sua vez, chega ao mata-mata depois de uma trajetória de recuperação. A equipe de Sebastián Beccacece estreou com derrota para a Costa do Marfim (1 a 0), empatou sem gols com Curaçao e garantiu a classificação ao vencer a Alemanha por 2 a 1 de virada, resultado que mudou o patamar da campanha.

O momento, porém, ainda vem acompanhado de questionamentos ofensivos. O Equador só conseguiu marcar seus primeiros gols justamente na vitória sobre os alemães, após dois jogos de pouca produção ofensiva, o que alimentou críticas à pontaria da equipe na fase de grupos.

O histórico do confronto favorece o México. Em 25 partidas disputadas, são 14 vitórias mexicanas, sete empates e quatro triunfos do Equador. Em Copas do Mundo, o único duelo aconteceu em 2002, com vitória do México por 2 a 1 na fase de grupos.

Nos últimos anos, no entanto, o equilíbrio aumentou. Desde 2021, as seleções se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória equatoriana, cenário que reforça a expectativa de um jogo mais equilibrado do que o retrospecto geral indica.

A campanha na liderança do Grupo A garantiu ao México a permanência no Azteca nesta fase do torneio, fator visto como importante pela comissão técnica. O apoio da torcida e o ambiente conhecido são tratados como diferenciais em um duelo eliminatório.

Javier Aguirre mantém o discurso de ambição elevada e deve escalar força máxima. "Quero estar entre os dez melhores do mundo, seria muito bonito para nós", afirmou o treinador mexicano.

Do outro lado, Sebastián Beccacece também não tem desfalques e tende a repetir a base da vitória sobre a Alemanha, com atenção para a situação de Enner Valencia, ainda sem gols na competição

"Sabemos que vamos enfrentar uma partida extremamente difícil, em que mais uma vez teremos que confiar na magia desses jogadores, que precisarão dar tudo de si para sair vitoriosos", disse o treinador equatoriano.

Quem avançar no Azteca enfrenta o vencedor de Inglaterra e RD Congo, em duelo marcado para quarta-feira, em Atlanta.

FICHA TÉCNICA

MÉXICO X EQUADOR

MÉXICO - Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Vásquez e Jesús Gallardo; Luis Romo, Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

EQUADOR - Galíndez; Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Yeboah e Nilson Angulo; Gonzalo Plata e Enner Valencia (Kevin Rodríguez). Técnico: Sebastián Beccacece

ÁRBITRO - Slavko Vincic (Eslovênia)

DATA - 30/06 (terça-feira)

HORÁRIO - 22h

LOCAL - Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX)

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