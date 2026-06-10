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Futebol México e Estados Unidos: histórico traz boas lembranças em Copas ao Brasil Títulos do tricampeonato, em 1970, e tetracampeonato, em 1994, foram nos locais que dividirão a sede do Mundial de 2026

Ao lado do Canadá, México e Estados Unidos serão os países-sede da Copa do Mundo de 2026. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 19 de julho. O jogo inaugural será no Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Revisitar os solos mexicanos e norte-americanos pode trazer energias positivas para o Brasil a julgar o passado vitorioso em ambos os países.

Tri

Considerada a melhor seleção de todos os tempos, o Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970, na edição disputada no México. A equipe contava com craques que fizeram história na Canarinho como Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto Torres e o maior deles, Pelé. O técnico era Zagallo.

Na primeira fase, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 4x1, a Inglaterra por 1x0 e a Romênia por 3x2. Na segunda fase, vitória por 4 x 2 sobre o Peru. Contra o Uruguai, triunfo por 3x1 na semifinal. A decisão foi a coroação dos brasileiros, com um 4x1 diante da Itália.

A final diante dos italianos, aliás, foi disputada justamente no mesmo palco que abre a edição de 2026 da Copa. O jogo inaugural será entre os anfitriões e a África do Sul.

Tetra

A espera pela quarta estrela foi longa. Exatos 24 anos. A conquista veio na edição de 1994, disputada nos Estados Unidos. Comandados por Carlos Alberto Parreira, a Seleção viu brilhar o goleiro Taffarel, o capitão Dunga e a dupla de ataque formada por Bebeto e Romário.

O Brasil estreou vencendo a Rússia por 2x0. Ganhou de Camarões por 3x0 e ficou no 1x1 com a Suécia. Nas oitavas de final, eliminou os anfitriões por 1x0. Nas quartas, um 3x2 emocionante diante da Holanda. Na semifinal foi a vez de superar a Suécia por 1x0.

A decisão, assim como em 1970, foi contra a Itália. Após 0x0 no tempo normal, o título foi decidido nos pênaltis. Com Baggio isolando a última cobrança, o Brasil celebrou o tetra.

A exceção de conquistas nos países foi em 1986. Em outra edição disputada no México, o Brasil foi eliminado pela França, nas penalidades, por 4x3, após 1x1 no tempo normal nas quartas de final.

Neste ano, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho, às 19h (Brasília), em Nova Jersey.

A segunda rodada contra o Haiti será dia 19 de junho, na Filadélfia, às 21h30. A primeira fase termina dia 24 do mesmo mês, às 19h, perante a Escócia.

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