México elimina Honduras nos pênaltis na Liga das Nações da Concacaf e vai à Copa América- 2024

A seleção mexicana se classificou para a Copa América-2024 e para as semifinais da Liga das Nações Concacaf 2023-24, após vencer Honduras por 4 a 2 nos pênaltis no jogo de volta das quartas de final, nesta terça-feira (21), no estádio Azteca.

Luis Chávez, aos 43 minutos, e Edson Álvarez, nos últimos instantes dos acréscimos (90'+11), marcaram os gols da vitória do México (2-0) empatando o placar agregado deste confronto em 2 a 2 e assim forçando a prorrogação.

O placar permaneceu inalterado e na disputa de pênaltis, Santiago Giménez, Johan Vásquez, Orbelín Pineda e César Huerta marcaram para o México.

Bryan Acosta e Alberth Elis acertaram suas cobranças para Honduras mas Bryan Róchez chutou para a defesa do goleiro e Andy Najar mandou para fora.

A seleção mexicana desde cedo partiu para cima para tentar reverter a desvantagem de 2 a 0 do jogo de ida, disputado na sexta-feira, no estádio Chelato Uclés, em Tegucigalpa.

Também nesta terça-feira a Jamaica surpreendeu o Canadá a quem venceu por 3 a 2 no BMO Field de Toronto, em outra partida de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

Os 'Reggae Boyz' empataram no placar agregado em 4 a 4 mas avançaram graças ao critério de maior número de gols fora de casa.

No jogo de ida, disputado no sábado, os canadenses haviam vencido por 2 a 1 no Estádio Nacional de Kingston.

- 'Final Four' -

Jamaica e México completaram assim as semifinais da Liga das Nações Concacaf 2023-24 junto com Panamá e Estados Unidos.

Na segunda-feira, o Panamá havia eliminado a Costa Rica com um placar agregado de 6-1.

Já os Estados Unidos superaram Trinidad e Tobago com um placar acumulado de 4-2.

As semifinais da Liga das Nações da Concacaf 2023-24 serão disputadas em março com os seguintes confrontos: Panamá-México e Estados Unidos-Jamaica.

Além de irem para o 'Final Four' da Concacaf, Panamá, Estados Unidos, Jamaica e México se classificaram para a Copa América-2024.

A Concacaf dará mais duas vagas para a Copa América por meio de dois playoffs que serão disputados pelos quatro times eliminados nas quartas de final da Liga das Nações.

Os playoffs serão disputados em março da seguinte forma: Canadá-Trindad e Tobago e Costa Rica-Honduras.

