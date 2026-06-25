A- A+

COPA DO MUNDO México elimina República Tcheca e avança aos 16-avos da Copa com campanha 100% País terminou na liderança da chave com 9 pontos e vai enfrentar um dos melhores terceiros colocados

O México encerrou sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24) com 100% de aproveitamento, ao vencer a República Tcheca por 3 a 0 em sua última partida no Grupo A.

Sediando o Mundial pela terceira vez, 'El Tri' terminou na liderança da chave com 9 pontos e vai enfrentar um dos melhores terceiros colocados — ainda a ser definido — na fase de 16-avos de final.

Com apenas um ponto, a República Tcheca foi eliminada.

No outro jogo do Grupo A, disputado no mesmo horário, a África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e conquistou uma classificação histórica e inédita para a fase de mata-mata de uma Copa do Mundo. Os sul-africanos terminaram na segunda posição, com 4 pontos. Os sul-coreanos ficaram em terceiro lugar, com 3, e aguardam a definição das demais chaves.

No Estádio Azteca, Mateo Chávez levou a torcida ao delírio ao marcar no início do segundo tempo (55'). JUlián Quiñones ampliou pouco depois (61') e Álvaro Fidalgo fechou o placar nos acréscimos (90'+4).

Os gols vieram com uma mudança de postura do México depois de um primeiro tempo apático com poucas chances de gol.

A partida também marcou o retorno do goleiro Guillermo 'Memo' Ochoa, que entrou em campo no lugar do titular, José Rangel, a 13 minutos do fim do tempo regulamentar. O veterano goleiro, que veste a camisa número 13, participa de sua sexta Copa do Mundo com 'El Tri'.

"Memo, Memo!", gritava a torcida quando ele entrou em campo com lágrimas nos olhos. O goleiro beijou a trave após o apito final.

Seus companheiros de equipe o ergueram e o jogaram para o alto em comemoração.

Escalações:

República Tcheca: Matej Kovár - Tomáš Holeš (Tomas Soucek, 64'; Sojka, 87'), Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Michal Sadílek, Lukas Cerv (Tomáš Chorý, 87'), David Doudera - Pavel Sulc, Adam Hlozek (Patrik Schick, 64') - Denis Visinsky (Lukáš Provod, 56').

Técnico: Miroslav Koubek.

México: José Rangel (Guillermo Ochoa, 77') - Jorge Sánchez, Cesar Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez (Jesús Gallardo, 78') - Gilberto Mora (Álvaro Fernández, 72'), Édson Álvarez, Luis Romo (Obed Vargas, 63') - Roberto Alvarado, Guillermo Martínez (Santiago Giménez, 63'), Julián Quiñones.

Técnico: Javier Aguirre.

Árbitro: Yael Falcon Perez

Veja também